Efemérides del 22 de abril: Qué pasó un día como hoy

Se cumplen 138 años de la fundación de Venado Tuerto, nace Roberto Arlt y ocurre la catástrofe de Chernóbil.

Este martes 26 de abril se conmemoran diversas fechas especiales en todo el mundo y también en Argentina. Por eso, te contamos cuáles son las efemérides más importantes del día.

Efemérides del 26 de abril: ¿Qué se celebra hoy?

1884 VENADO TUERTO. Eduardo Casey funda en la provincia de Santa Fe el poblado de Venado Tuerto, que llegó al estatus de ciudad en 1935 y es conocida como la cuna de la Marcha de San Lorenzo, en honor a la batalla en la que el general José de San Martín derrotó a fuerzas españolas durante la guerra de la independencia.

1900 ROBERTO ARLT. Nace en el barrio porteño de Flores el escritor y periodista Roberto Arlt, introductor de la novela moderna en el país. Sus novelas más destacadas son “El juguete rabioso”, “Los siete locos” y “Los lanzallamas”. Publicó en el diario El Mundo sus famosas “Aguafuertes porteñas”, entre otras columnas.

1903 COLCHONEROS. Se funda en la capital de España el club Atlético de Madrid, acérrimo rival del Real Madrid. El llamado club “colchonero”, que actualmente dirige el argentino Diego Simeone, uno de sus ídolos, obtuvo 38 títulos a lo largo de su historia.

1940 GIORGIO MORODER. En la ciudad italiana de Val Gardena nace el músico, compositor y DJ Giorgio Moroder, innovador de la música disco y editor de más de quince álbumes.

1942 BODEGUITA DEL MEDIO. Abre sus puertas en La Habana el famoso bar cubano La Bodeguita del Medio, que se hizo famoso por haber tenido como cliente al escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien frecuentemente acudía a tomar “Mojitos” de ron.

1948 FACHA MARTEL. Nace en Buenos Aires el actor cómico y dramático de cine y televisión Adrián “Facha” Martel, quien ganó popularidad durante la década de los años ‘80 y filmó 16 películas.

1949 CARLOS BIANCHI. Nace en Buenos Aires el ex futbolista y ex entrenador Carlos Bianchi, el director técnico más ganador de la historia del fútbol argentino. Al frente de Boca Juniors ganó tres campeonatos locales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Es el segundo jugador argentino que más goles ha convertido en torneos de primera división, por detrás de Lionel Messi, con una marca 385 tantos en 546 partidos.

1982 TUG OF WAR. Se edita en Inglaterra y en Estados Unidos el álbum Tug of war, el tercero del ex Beatle Paul Mc Cartney, que fue certificado como disco de oro y platino.

1986. CHERNÓBIL. Ocurre una explosión en la central atómica Vladimir Illich Lenin, a las afueras de la localidad de Pripiat y a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbyl, en el norte de Ucrania, en lo que constituyó el peor accidente nuclear de la historia

2019 AVENGERS ENDGAME. Se estrena la película Avengers Endgame (Vengadores, el final del juego), la de mayor recaudación en la historia del cine de Estados Unidos.