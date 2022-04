https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se desconocen las causas

El misterio del auto sumergido con pedido de captura en un canal de Cipolletti

Se constató que no había personas en su interior, pero aún no logran sacarlo. El vehículo se encuentra en el canal de riego de la ciudad rionegrina.

Un automóvil que tenía pedido de captura fue hallado por la Policía sumergido en el canal de riego de la ciudad rionegrina de Cipolletti y aún no pueden sacarlo. Los efectivos junto a bomberos y un equipo de buzos realizaron un operativo constataron que no había nadie en el interior del vehículo. Vecinos que transitaban por la zona del canal de El 30 dieron aviso al personal policial. El hallazgo se produjo a la altura del penal de Cipolletti a cuatro kilómetros hacia Cinco Saltos, precisó el diario Río Negro. El comisario de la unidad 45, Gustavo Ruiz, informó que se "recibió un alerta de gente que pasaba por el lugar y aseguraba que había un objeto, al parecer un auto sumergido en el agua". "El personal policial se dirige al lugar y verifica que había un vehículo. Como sólo se le veía la parte del techo se convoca al personal de bomberos y Defensa Civil para verificar si tenía ocupantes. El personal convocó además a dos buzos que se sumergieron a verificar el interior del vehículo, allí comprobaron que no había personas dentro del auto", agregó Ruiz. El rodado es un Renault Captur rojo y sus dueños serían de Centenario. Si bien la falta de la patente del vehículo dificultó la tarea para ubicar a los dueños, los buzos lograron rescatar un papel donde figuraban los datos de una persona. Según esos datos lograron identificar que tenía pedido de secuestro emitido desde Neuquén. "El auto tenía pedido de secuestro desde diciembre de 2021, logramos ubicar a los dueños que serían de Centenario para hacer los trámites correspondientes y notificarle la situación", precisó el comisario Ruiz. Actualmente el Renault continúa dentro del canal en un sector donde el agua está estancada. El personal policial aseguró que los fuertes vientos dificultaron la tarea de rescate del auto y en las próximas horas intentarán sacarlo. Con información de NA.

