https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.04.2022

9:43

Legisladores de UCR Evolución piden explicaciones al gobierno por las armas que aparecieron en un bunker y tenían que estar en custodia policial.

Juan Cruz Cándido "El gobierno no tiene ningún plan ni para patrullar ni para evitar la circulación de armas de fuego." Legisladores de UCR Evolución piden explicaciones al gobierno por las armas que aparecieron en un bunker y tenían que estar en custodia policial. Legisladores de UCR Evolución piden explicaciones al gobierno por las armas que aparecieron en un bunker y tenían que estar en custodia policial.

Días atrás se conoció que en un allanamiento ordenado por la Fiscalía se secuestraron varias pistolas .9mm que debían estar en custodia de la sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Esto motivó que Juan Cruz “Cacu” Cándido, diputado provincial de UCR Evolución y presidente de la Comisión de Seguridad de la cámara baja, presentara un pedido de informes para que el gobierno provincial de detalles sobre la cadena de custodia de las armas secuestradas al delito, la cantidad y que además expliquen el funcionamiento de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego.

“La violencia en Rosario y en otras ciudades se explica por varios motivos, pero el más fuerte es la circulación de armas de fuego en poder de las bandas delictivas. Es gravísimo que casi una decena de armas que tenían que estar en custodia policial hayan aparecido en un búnker allanado” remarcó el legislador Cándido, y agregó “esto deja en evidencia el descontrol que existe por parte del gobierno sobre las fuerzas de seguridad”.

El diputado, integrante del bloque legislativo que conduce Maximiliano Pullaro, pidió conocer si existe un relevamiento de la cantidad de armas secuestradas en poder de la Policía de Santa Fe, cuáles son los métodos de custodia y a las causas que pertenecen, pero además a puntó a desentrañar el trabajo y el funcionamiento de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego que estuvo acéfala por varias semanas.

“Vemos que el gobierno no tiene ningún plan ni para patrullar la ciudad ni para evitar la circulación de armas de fuego. Llevan casi 30 meses de gestión y la violencia y la proliferación de armas es cada vez peor” enfatizó el legislador y remarcó “no solo no controlan las calles, no controlan a la policía y eso hace que la situación empeore”.