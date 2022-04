https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.04.2022 - Última actualización - 16:41

16:37

En medio de un acercamiento que el artista tuvo con un grupo de seguidores, un supuesto fanático se acercó y lo increpó con una pregunta política.

Pregunta política y reacción en redes sociales El tenso momento entre Wos y un fan en Neuquén En medio de un acercamiento que el artista tuvo con un grupo de seguidores, un supuesto fanático se acercó y lo increpó con una pregunta política. En medio de un acercamiento que el artista tuvo con un grupo de seguidores, un supuesto fanático se acercó y lo increpó con una pregunta política.

El paso de WOS por Neuquén -donde tocó ante más de 2500 personas en el gimnasio del Parque Central-, tuvo un tenso episodio con un supuesto fanático. Es que mientras el artista estaba sacándose fotos con un numeroso grupo de seguidores, un joven se acercó a él con el objetivo de hacerle una pregunta, con muchísimo trasfondo político y con ojo puesto en las composiciones del músico.

El hecho quedó documentado por el mismo joven en cuestión, con un video, el cual fue publicado en todas sus redes sociales.

Che wos lo unico que te pregunte es xq no sacaste mas temas contra la desigualdad social con @alferdez de presidente. Tus matones me cagaron a trompadas che, estoy abierto a aceptar tus disculpas abrazo capo pic.twitter.com/bLBTul0DvY — Rafita.G🇦🇷 (@GarridoSka) April 24, 2022

En el corto -que dura 25 segundos-, se ve a Valentín Oliva -nombre real del cantante- acercarse amistosamente al supuesto fanático. Si bien en un principio se mostró sonriente para la cámara del celular-, su cara cambió completamente cuando el joven cuestionó su arte.

“¿Por qué no sacas ningún tema del ‘kirchnerismo’?”, se le escuchó decir al seguidor encubierto, lo cual genera la inmediata reacción de todo el equipo de Wos. Tras esto, en un primer momento, alguien desvió la cámara del joven, buscando sacar al artista de escena, y luego, se escuchó un intercambió de palabras con un integrante de seguridad. “¿Qué pasa?, ¿Tenes ganas de romper las pelotas?, tomatelas”, le advierte uno de los aparentes custodios de Wos, pero el supuesto fanáticos, lejos de callarse, siguió gritando: “¿Qué pasó Wos?”.

En ese momento, nuevamente intervino el personal de seguridad, que decidió quitarle el teléfono al joven. “Dame el celular”, se escucha decir a un hombre, mientras los demás presentes se notan completamente molesto e incómodos por la situación.

Denuncia en las redes

Durante la madrugada del domingo 24 de abril, el joven decidió compartir el video en cuestión en sus redes sociales, y junto al mismo, realizó un descargo, en el que explicó aún más el contexto de su pregunta, y aseguró que fue golpeado por la seguridad del cantante.

“Che Wos… tan nervioso te pone una sola pregunta? Tus matones me cagaron a trompadas por solo una pregunta? Lo único que te pregunte es ¿Por qué ahora que gobiernan los kirchneristas, no sacas temas hablando de la desigualdad social? Que comunista resultaste”, reza la primera parte del escrito, y luego continúa: “Respondes con violencia a una pregunta, bueno que me sorprendo, no? Si ya sabemos que estos son así. Esto es WOS, tu ídolo? Estoy abierto a una disculpa cuando quieras abrazo capo. #musica #violento #wos”.

Horas después, el video comenzó a ganar relevancia en las redes y así como aparecieron decenas de personas que lo criticaron por su accionar, otro tanto lo apoyó.

“Donde está la ofensa? Si la careteó con la pobreza que se la banque”; “Te banco, bien domadito quedó el pelot… kirchnerista”; “Qué tan dolido tenés que estar para faltarle el respeto así por pensar distinto y ENCIMA ir a verlo solamente para decirle algo así? comprate una vida flaco”; “Que ganas de romper las pelotas. Encima querés que te pidan disculpas cuando vos fuiste a joderlo” y “Un poco de coherencia, encima de que él fue y se estaba sacando fotos con la gente vos vas y le rompes las pelotas, con una pelotudes tuya, queres que te pida disculpas? primero empeza a pensar lo que haces vos”, fueron los comentarios que circularon en Twitter.