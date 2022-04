El joven que fotografió a Tini y De Paul juntos aseguró que le llevó meses encontrarlos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven de solo 23 años trabaja como paparazzi independiente y tras meses de buscarlos recibió un llamado de donde estaban Tini y De Paul junto a otros amigos y se acercó al lugar.

Hay una frase que dice “una imagen vale más que mil palabras” y esa, sin dudas es la que mejor cabe para la confirmación del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.



Después de meses en los que la prensa argentina habló de que la cantante y el futbolista argentino habían empezado un noviazgo, ahora finalmente llegó la foto que confirma los rumores.



Un joven fotógrafo español fue el que pudo captar la foto donde se los puede ver a los argentinos caminando de la mano y abrazados por las playas de Ibiza, sin esconderse.





Sin revelar su identidad, el joven de solo 23 años trabaja como paparazzi independiente y tras meses de buscarlos recibió un llamado de donde estaban Tini y De Paul junto a otros amigos y se acercó al lugar.



El dueño de la cuenta en Instagram que retrató la imagen más esperada @officialphotoshooteribz, contó cómo logró llegar hasta la pareja argentina: “Un día de estos del fin de semana me llegó la información del restaurante en el que estaban comiendo y me alertaron de que podía encontrarlos allí”.



“Cuando me llamaron yo estaba buscándolos en la playa, pero ellos estaban en un parador que se llama Cala Bassa. Cuando me fui acercando vi que todo el grupo que la acompañaba estaba por ahí, al otro lado de la playa. Pensé que no los iba a encontrar, pero finalmente estaban ahí, en una playa pública. Estaban tranquilos charlando, bebiendo, riendo y disfrutando a la vista del mundo. Luego se marcharon de la mano caminando y abrazados”, relató.



Según relató el joven paparazzi, la cantante argentina lleva meses viajando al viejo continente para verse con el futbolista de la Selección Argentina, e incluso lo fue a ver al Wanda Metropolitano en dos partidos del Atlético de Madrid.



De acuerdo al listado de información que reveló, Tini estuvo presente en el Wanda Metropolitano en septiembre y en octubre del año pasado. En las redes sociales circuló una foto de Tini junto a Carla Pereyra, la esposa del Diego “Cholo” Simeone.