Video viral: llevaba un sillón en la camioneta pero se le voló e impactó contra un patrullero

La Policía Estatal de Vermont insta a los conductores a asegurarse de que los artículos sujetos a los vehículos estén firmemente asegurados después de que el patrullero fuera golpeado con una silla de metal en la Interestatal 89.

Yesterday, an unsecured chair flew out of the back of a pickup truck on I-89 in South Burlington and smashed into a VSP cruiser. Luckily no one was injured. The pickup's driver was ticketed for an unsecured load. Remember: Vehicle loads must be properly secured at all times! pic.twitter.com/Jl72JemFMU