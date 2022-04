https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Jorge Yunis Carta abierta al presidente "Es necesario que el pueblo luche por la ley como si se tratara de la muralla de la ciudad". Heráclito de Éfeso (535-470 a.C.)

Por Jorge Yunis

Perdone presidente. Ni siquiera pongo Señor, o su nombre, porque me dirijo al Presidente como entelequia, es decir ese ideal simbólico que constituye toda República. Y, lamentablemente, no creo que su labor esté a la altura de tan digna nominación.

No adhiero a ningún partido político, aunque me parece imprescindible que existan. Pero, desde siempre he aborrecido los fundamentalismos, y más aún cuando son sólo un enunciado vacío y engañoso, en pos de lograr poder y acumular dinero.

Usted debería ser el presidente de todos y no el de una facción. Menos aún el salvador de corruptos y delincuentes. Usted no supo investirse de autoridad, y quedó a merced de una banda insaciable de poder y caja. Y ahora es una débil piuma al vento, mecida por los rencores, las voluptuosidades y la desesperación de quien se creía intocable, inimputable, y ahora ve que esa ilusión estaba elevada sobre columnas de barro.

Usted, a raíz de la pandemia, generó tantas expectativas que ganó una popularidad enorme, difícilmente igualable. Pero no tuvo ni el mérito ni la gracia para mantenerla, se le escurrió como el mercurio entre los dedos y siguió pedaleando hacia lo más bajo con la insoportable y tristemente célebre cuarentena, el affaire de las vacunas, la radical e irracional suspensión de actividades, el vacunatorio VIP, la fiestita en Olivos, el cierre compulsivo de instituciones educativas… ¿Sabe, por ventura, los años que costará remontar todo esto?

Usted hizo emitir gran cantidad de dinero -el "plan platita" que anunció Gollán- sin medir las consecuencias que traería aparejadas: devaluación, más pobreza, inflación desmesurada, hambre. Usted quiso insertarnos en un mundo un poco raro: el de Venezuela, Irán, Nicaragua, Rusia, Cuba.

Usted defendió -vía sus delegados en instancias internacionales- el accionar antidemocrático y contra los derechos humanos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. Y su embajador en Nicaragua no se percató que el responsable del atentado contra la AMIA, con alerta roja de Interpol, estaba reunido frente a él, rodeado –justamente- de Ortega, Maduro, Díaz-Canel.

Usted fue a reunirse con el dictador Putin pocos días antes de que invadiese a Ucrania, cuando las tropas desplegadas por los rusos ya estaban muy cerca de su objetivo. Y en aquella reunión le ofreció que utilizase a la Argentina como la puerta de entrada a América Latina. ¡Qué poco tino! ¡Qué poca sabiduría! ¡Qué horroroso despropósito su sentido de la oportunidad! ¡Qué nulo rol de estadista!

Usted promete ahora que tomará el toro por las astas, pero no lo creo, no tiene pasta de torero, ni se atreve siquiera a simularlo. Y ni tan siquiera son toros, simplemente son, como diría Giordano Bruno, "asnos presuntuosos". En todo caso tendrá que conformarse con tomarlos de las orejas y frenarlos, si puede, porque lo que ha hecho hasta ahora es montarse a sus grupas, sin darse cuenta que trotan hacia el abismo. Y en esa carreta vamos todos.

Usted olvidó la cantidad de críticas que manifestó, durante los años en que estuvo libre del yugo kirchnerista, referidas a su actual vicepresidente y a sus fervientes devotos, una secta de advenedizos que se dicen revolucionarios y lo único que pretenden defender es el sueldo que reciben por sus cargos o los fondos que tienen a disposición. O tiene muy mala memoria, o se puso una careta y corre el peligro de que esa máscara le haya quedado pegada en el rostro.

Usted se vanagloria de ser docente en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Por qué entonces tanto arrebato contra la Justicia? ¿Lo obligan a estar en contra de los principios que usted enseña? ¿Lo obligarán a desoír a la Corte Suprema como lo hicieron en Santa Cruz con respecto al procurador Sosa? ¿Lo obligaron a liberar a más de cuatro mil presos, muchos de ellos muy peligrosos y que retornaron a sus fechorías? Allí va como epígrafe ese fragmento del gran Heráclito, que quizá, aun siendo docente de Derecho, nunca leyó.

Usted, como todos los que lo han llevado a tan triste posición, y los K, desde el año 2003 han tratado de confundirnos discursivamente. Y como postre de toda esta gran mentira, adhieren al idioma inclusivo, una nueva estrategia para quitar el peso que cada significante tiene: pero ya no quedan dudas, en el fondo, el empeño de todos ustedes, ha sido el pretender convencernos de que Patria es igual a Patrimonio.

En verdad, todo lo que podría escribir sobre su debilidad, sería interminable. La carta que está jugando en complicidad con quien lo designó como candidato a presidente, es tan furtiva y siniestra como aquella que circuló entre la reina y el ministro en el fabuloso cuento "La carta robada", de Edgar Allan Poe. No soy proclive a vaticinar; simplemente lo dejo en palabras del autor de ese cuento, que finaliza con este párrafo: "Un destino tan funesto, si no es digno de Atreo es digno de Tiestes".

Siempre, nuestros actos vienen a nuestro encuentro. Es decir, hay que pagar las consecuencias. Y como dice Jacques Lacan en el "Seminario" que dedicó al relato de Poe: "Una carta, siempre llega a destino".