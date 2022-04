https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.04.2022 - Última actualización - 13:52

13:45

Descargo defensivo

"No hay enemistad", dijo el abogado del médico que disparó contra una farmacia santafesina

El profesional se quejó por el enfoque policial de la noticia que habla de la "caída" de su cliente como si fuera un peligroso delincuente. "No lo atrapó nadie, fue caminando a la Seccional 1ra. con su abogado" y "ofrecimos reparar el daño".

La zona donde se produjo el hecho Crédito: Captura de Pantalla - Google Street View

Por Redacción EL SEGUIR No hay una relación de enemistad, al contrario, le tiene una gran estima a sus vecinos", dijo el abogado Romeo Díaz Duarte, a cargo de la defensa de "Toti" R. un médico de 67 años acusado de disparar con una pistola de aire comprimido contra el blindex de una farmacia de bulevar Pellegrini al 3000. El profesional se comunicó con El Litoral, para contrarrestar la versión policial del hecho, que habla de que "cayó el autor de los disparos". Y si bien es cierto que la nota aclara que se entregó en compañía de su abogado, Díaz Duarte prefirió no dar lugar a malos entendidos y dijo que "no lo atrapó nadie, fuimos caminando a la Seccional 1ra., entregamos el arma y el cargador con los balines y nos fuimos". "Es un hecho con menos entidad que un accidente de tránsito", evaluó el Dr. Díaz Duarte, molesto por el abordaje mediático, "porque no cayó, la policía no lo aprehendió, sino que lo presentamos", reiteró. Pero "la policía quiere dar sensacionalismo a la inoperancia que muestran hoy día" cuando "fue algo culposo". Mala puntería A propósito de su intervención, el titular del Estudio Díaz Duarte refirió que "se hicieron los trámites en la Seccional 1ra. este martes a las siete de la tarde y mi cliente nunca estuvo detenido, ni aprehendido", sino que fue identificado dactiloscópicamente para el legajo fiscal, que tramita la Dra. María Laura Urquiza. Consultado por el hecho investigado, Díaz Duarte expresó que R.A.R. regresaba a su casa el viernes pasado, en horas de la noche, cuando "decidió probar una pistola de juguete de aire comprimido, apuntando a un árbol que está enfrente de la farmacia con tan mala puntería que le pegó al vidrio y lo agujereó". "Entiendo que la gente de la farmacia entró en pánico", motivo por el cual "voy a comunicarme con el abogado de ellos para ponerme a disposición y para ofrecerles una reparación" por el daño ocasionado. "Es un hecho con menos entidad que un accidente de tránsito", evaluó el Dr. Díaz Duarte, molesto por el abordaje mediático.Foto: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore

Auto azul La denuncia fue radicada por la titular de la farmacia el viernes 22 de abril a la medianoche. La víctima relató que se encontraba durmiendo cuando se produjeron los disparos que terminaron por afectar el frente del comercio de bulevar Pellegrini al 3000. Luego, aportó un video de las cámaras de seguridad en el que se puede ver un automóvil nuevo, de color azul, propiedad de un vecino, que circulaba despacio por frente del negocio, detuvo su marcha y luego continuó. En ese instante se produce la rotura del blindex. A raíz de ello, este martes por la mañana, la Justicia autorizó el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Esa misma tarde, el buscado se presentó en sede policial, donde entregó un aire comprimido, tipo pistola, de color negra, calibre 4,5, la que contiene 22 balines.

