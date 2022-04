La Organización Mundial de Turismo suspendió a Rusia por "violar los valores" de Naciones Unidas

Anticipando su suspensión, Rusia anunció la mañana del miércoles, al abrirse el debate en la asamblea general, "su intención de retirarse" de la OMT, que agrupa a 159 Estados. Según una persona que participó en la asamblea, el representante ruso abandonó la reunión y no asistió a la votación.

UNWTO Members voted to suspend Russia.



Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.



🇷🇺 declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.



