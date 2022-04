https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bárbara Korol Una hora

Los golpes sonaron en las viejas tablas de la puerta como un clamor profundo llegando desde lejos. "Quién es?", pregunté sorprendida, tal vez temerosa, ante el presagio de lo inesperado. "Soy yo", respondió alguien del otro lado, con inusitado descaro. Incrédula, pensé que los sueños habían trascendido las fronteras nocturnas de mi almohada y se habían colocado tras el atrio. Abrí con incertidumbre. Las manos me temblaban de impaciencia y de emoción. De repente lo tuve frente a mí. Mis ojos se iluminaron de esperanzas añejas y sonreí con pureza un poco infantil.

Entró como si no fuera un extraño y se acomodó en un sillón de la sala. La claridad de la mañana apenas traspasaba la ventana pero noté la caricia de los años en su pelo y un rictus apenado en su mirar. Comentó que estaba de paso, solo una hora, y después debía retomar el viaje. Conversaba vivaz, y se percibía, algo de tristeza o culpa en los matices de su voz tan conocida por mi alma. De a ratos me observaba fijamente y yo sentía esa alegría tan breve tan intensa que dan ganas de llorar.

El aire estaba saturado de nostalgias remotas e incómodas distancias y una tenue orfandad me secaba la garganta y la ilusión. Después se levantó, se despidió cordial y se marchó tan abruptamente como había aparecido, dejando un rastro de asombro en mi piel que no pudo abrazarlo, y en mi corazón que lo dejó escapar una vez más.

Fue una hora que no alcanzó para perdonar tanto silencio y tanta ausencia, que no logró derretir el desamparo que cubría con hermetismo mi pecho. Jamás hubo otro encuentro. Mi esencia de niña mujer quedó condolida. Y ahora que estoy envejeciendo me aferro a aquella hora en que calladamente le recordé mi amor e igual se fue.