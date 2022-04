https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artista español West Dubai publicó un duro descargo en una historia de Instagram y apuntó contra el productor argentino por lanzar antes la session con Paulo Londra.

Lo trató de "poco serio" El enojo de un artista con Bizarrap por no publicar su session

West Dubai fue muy crítico con Bizarrap por no publicar su Music Session, ya que en su lugar el productor argentino lanzó la BZRP Music Sessions #23 con Paulo Londra.



“Biza hermanito, me acabo de meter al Instagram, me dijiste que ibas a sacar mi session y de repente veo que la vas a sacar con Paulo, no eres serio”, dijo West Dubai en una historia de Instagram.



El artista español expuso su postura, luego de que no saliera su colaboración con Bizarrap, hecho que le molestó y le llevó a decir que Biza es poco serio al publicar primero la session de Paulo Londra. Es que supuestamente le habría prometido el estreno a él para esta semana.



Incluso, West Dubai reposteó una imagen de un fan en la que aparece él junto a Biza y agrega en un comentario: “A q esperas bro?”. Ahora, habrá que esperar si esta BZRP Music Sessions sale a la luz o si, a partir del conflicto, no se estrenará nunca.