Elon Musk propone molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda "por igual" para que Twitter sera neutral

"Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión", había expresado días atrás el magate Elon Musk en Twitter, la red social que acaba de adquirir en su totalidad.

"Casi todos los medios de comunicación del mundo escribieron sobre mi adquisición de Twitter, lo que provocó una afluencia masiva de nuevos usuarios", reconoció lueog, al tiempo que admitió que "suspender la cuenta de Twitter de una importante organización de noticias por publicar una historia veraz fue obviamente increíblemente inapropiado".

Tras trazar las analogías y diferencias entre Twitter y Truth Social, la red social desarrollada por Donald Trump, este miércoles, Musk dijo que "para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que efectivamente significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual".

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally