Más de 20 mil personas celebraron el 150 aniversario de Reconquista

El grupo La Konga hizo vibrar a la gente en el inaugurado Anfiteatro Municipal. A la mañana, el gobernador Perotti y el intendente Vallejos encabezaron el acto central.

Gustavo Capeletti | [email protected]

Con una presentación imponente de La Konga y la inauguración del Anfiteatro Municipal, una multitud estimada en más de 20 mil almas festejó el 150 aniversario de la fundación de Reconquista, la Perla del Norte.

A las 21, el grupo musical cordobés saltó al escenario montado en el solar suroeste del predio presentado por el propio intendente Amadeo Enrique Vallejos, que sacó a relucir sus dotes de animador: “Gracias Reconquista, con ustedes La Konga”, exclamó el mandatario municipal, en una noche que ya pasó a la historia.

Durante más de una hora, la gente bailó, hizo coros y palmas, y vibró con cada una de las canciones del conjunto cuartetero, para llegar en el final a la apoteosis con los acordes del tema Universo Paralelo, el hit de Nahuel Pennisi.

Por la mañana, el acto central se desarrolló en el patio cubierto de la Iglesia Catedral, con la presencia del gobernador Omar Perotti, el intendente Vallejos, funcionarios, legisladores, fuerzas de seguridad, educadores, escolares, religiones y vecinos, que homenajearon y dignificaron el entusiasmo, la idea de progreso, el empuje y el coraje que tuvieron nuestros fundadores, como así también a los hacedores del presente y futuro de una ciudad que cada día fortalece más sus lazos, crece y se desarrolla.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional, a cargo de la Banda Militar Pucará de la III Brigada Aérea, se dio lectura a las salutaciones y posteriormente siguieron los discursos, traducidos en lenguaje de señas, al igual que toda la ceremonia, por Gladis Romero de la Asociación “Manos que hablan”. En la ocasión, hubo el tradicional cambio de abanderados de la ciudad y entrega de recordatorios.

Futuro y valores

La ceremonia comenzó con las palabras sentidas de Juan Horacio Cardozo, alumno del ciclo orientado Bachiller en Comunicación de la Escuela Superior de Comercio N° 43, quien instó a “recordar la historia, los pasos que transitamos, reconocer en ella lo que fuimos y lo que hacemos para posicionarnos frente al futuro. Ser jóvenes significa abrir nuevos caminos, (…). Por eso, recordar que, desde aquel 27 de abril de 1872, han pasado por esta ciudad innumerables anécdotas, personas y personajes que han enriquecido tanto su historia y sus costumbres, como su cultura, (…), nos honra ser reconquistenses y enunciar un feliz cumpleaños a toda la gente de la perla del norte santafesino”.

Posteriormente, el intendente Amadeo Enrique Vallejos, antes de iniciar su discurso solicitó un minuto de silencio para ennoblecer “a todos los que hicieron grande a nuestra ciudad”. Más adelante, el titular municipal expresó: “Tengo que agradecer a todos los que desde el primer minuto que se levantan hacen todo lo posible para crear una sociedad cada día mejor, rescatando esos valores que nos ayudan a crecer como individuos, pero también como sociedad. El amor, el respeto hacia el otro, tener fe y confianza en que podemos superar los obstáculos, son valores que nos transmitieron y que hoy los tenemos que fortalecer más que nunca”.

Finalmente, felicitó “a cada una de las instituciones y a cada uno de los jóvenes que hoy ya son el presente, pero que también nos exigen poder mejorar lo que otros hicieron, para poder seguir creciendo como comunidad. ¡A festejar estos 150 años que nos merecemos todos!”.

Una ciudad que trasciende

A su turno, el gobernador Omar Perotti, manifestó: “Tener la posibilidad de vivir este día, sin duda que nos lleva a trasladarnos a cómo fueron aquellos inicios. Siempre es bueno tratar de hacer ese ejercicio para hacer una comparación de lo diario: cuanto esfuerzo, cuanto sacrificio de tantos para ir forjando lo que hoy podemos disfrutar”, y añadió que “tenemos que seguir avanzando y mejorando porque esa es la vida de las comunidades”.

“Que los jóvenes tengan expectativas con su ciudad es una muy buena señal, porque son los que van a pelear todos los días por una ciudad mejor, son los que se van a preparar para brindar lo mejor de sí para el crecimiento integral de una comunidad”, aseveró.

En otro tramo de su discurso, el gobernador repasó las obras que la provincia construye en Reconquista subrayó que “estamos aquí con orgullo para acompañar ese orgullo reconquistense. Reconquista es una ciudad que trasciende con su nombre y con sus acciones, con sus talentos y cualidades a la Provincia de Santa Fe, y es una referencia nacional, por distintas expresiones: culturales, deportivas, productivas. Es sin duda es una referencia y esto es lo que se ha construido desde aquellos primeros años quienes ya no están, y quienes en el que día a día ponen su granito de arena. No me cabe duda que pondrán lo mejor para el futuro de Reconquista, un futuro de progreso que deseamos”.

Nuevos abanderados

En el desarrollo de las actividades se realizó el cambio de abanderados de la ciudad, previa lectura del decreto de designación, siendo los nuevos portadores: Sociedad Italiana, Sociedad Siro Libanesa y Sociedad Española. Los salientes fueron: Club Social y Deportivo Platense el porvenir, Biblioteca Popular Gral. Manuel Obligado y Sindicato de Trabajadores Municipales.

Luego, el intendente Vallejos hizo entrega de un diploma de honor con motivo de reconocer y gradecer a quienes han portado la bandera de la ciudad durante este período, y a continuación entregó la Estatuilla del General Manuel Obligado en el marco de los 100 años del Concejo Municipal, a su presidente, Gustavo López.

Para finalizar el acto, junto al gobernador Perotti, al comodoro Héctor Horacio Ábalos y a alumnos de la Escuela N° 473 “General Obligado” y representantes de la Biblioteca Popular “Gral. Obligado”, rindieron homenaje al fundador con una ofrenda floral que depositaron al pie del monumento.