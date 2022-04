https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 11:13

11:10

Este jueves arrancó la etapa formal para solicitar el refuerzo del ingreso. La espera es para iniciar cualquier trámite que demande ingresar CUIL y clave Social.

Primer día inscripción Más de un millón de personas en espera en el sitio de la Anses por el bono de $ 18.000 Este jueves arrancó la etapa formal para solicitar el refuerzo del ingreso. La espera es para iniciar cualquier trámite que demande ingresar CUIL y clave Social. Este jueves arrancó la etapa formal para solicitar el refuerzo del ingreso. La espera es para iniciar cualquier trámite que demande ingresar CUIL y clave Social.

"Anses sala de espera. Pronto podrás entrar al portal MI Anses. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno, ingresarás automáticamente.", reza la leyenda cuando uno intenta iniciar el trámite para solicitar el bono de $ 18.000 para trabajadores informales, monotributistas sociales y de las categorías A y B, y empleados de Casas Particulares (en realidad, para iniciar cualquier trámite que demande el ingreso del CUIL y la Clave Social). Hoy comenzó la inscripción formal.

A las 9 de la mañana, la cola virtual casi alcanzaba las 900.000 personas en espera, una hora después ese número se casi duplicaba: 1.500.000 personas en línea para poder acceder a completar la solicitud, informó Clarin.

La leyenda se completa con un número que a priori asusta: "su posición en línea es 899.955". Sin embargo, en menos de una hora la "fila" avanza rápido y el sitio habilita al interesado a ingresar su CUIL y Clave Social para iniciar cualquier tipo de trámite.

La cola virtual se armó para salvar las sucesivas caída de la web y darle a los usuarios la posibilidad de esperar en línea o intentar completar el trámite en otro momento.

La clave es no cerrar la sesión si la intención es permanecer en espera. Si se toca el F5 o se cierra la página y se vuelve a abrir, el usuario volverá al último lugar de esa cola virtual.

La semana pasada desde Anses sugerían conectarse fuera de los horarios de mayor flujo de conectividad que es de 8 a 15 (que coinciden con el horario de atención en las delegaciones que Anses tiene por todo el país).

El Decreto 216/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial, formalizó la entrega del bono IFE 4 2022 de Refuerzo de Ingresos, cuya segunda etapa de inscripción se inicia hoy. Aunque desde Anses se aclaró que la actualización de datos seguirá vigente por lo menos hasta el 7 de mayo, día en que termina la inscripción.

En la normativa se precisa que el monto de la prestación será de $ 18.000 y se pagará en dos cuotas de $ 9.000 en mayo y $ 9.000 en junio.

Quiénes lo cobran

Este beneficio, según lo dispuesto por el Gobierno, será para las siguientes personas:

Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor de dos salarios mínimos.

Personas que se encuentren en situación de desempleo.

Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Monotributistas de las categorías “A” y “B” y Monotributistas sociales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Las personas de entre 18 y 24 años de edad inclusive, podrán acceder al cobro del beneficio cuando los ingresos de su grupo familiar no superen el valor equivalente de 3 salarios mínimos.

Los requisitos

Para acceder al beneficios las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a 2 años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

Tener entre 18 y 65 años.

No percibir ingresos superiores al equivalente de dos salarios mínimos.

El solicitante no podrá encontrarse bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado.

Tampoco se incluye a los monotributistas inscriptos en la categoría C o superiores, ni en el régimen de autónomos. Además quedan excluidos los jubilados, pensionados y quienes cobran pensiones no contributivas.

La persona solicitante deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial.

El trámite para acceder a este beneficio puede realizarse a través de la web de Anses: www.Anses.gob.ar o de forma presencial en las delegaciones habilitadas para eso en el horario de 8 a 14.

Cómo concluye la inscripción

El último paso de la inscripción propiamente dicha es completar la declaración jurada y validar o cargar una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $ 18.000.

Cuándo el interesado podrá saber si estará habilitado para cobrar el bono

A partir del jueves 5 de mayo.

Hasta cuándo puede inscribirse un interesado

Hasta el sábado 7 de mayo.

Cuál es la fecha del cobro del bono

La primera cuota del bono se comenzará a pagar a partir del jueves 19 de mayo.

En qué consiste la evaluación socioeconómica a la que quedan sometidos los inscriptos al bono

Para acceder a este “refuerzo del salario” las personas que se inscriban van a tener que superar una evaluación socioeconómica y el cruce de información disponible entre Anses y otros organismos como AFIP. Esto es para evitar que el bono sea cobrado por personas de buena posición económica.

Con el cruce de información, el organismo que dirige Fernanda Raverta va a evaluar: registro de la propiedad inmueble, registro automotor, los movimiento de las tarjetas de débito y crédito, y la cobertura de salud, entre otros.​

Qué cosas pueden dejarte afuera del bono de $ 18.000

​

​Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis mes.

No ser titular de más de una vivienda, no estar adherido a un servicio de medicina prepaga, no ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, no tener un avión o embarcación a su nombre.

Si es extranjero, debe tener como mínimo dos años de residencia en el país.

¿El bono de $ 18.000 lo puede pedir más de un integrante del grupo familiar conviviente?

Este refuerzo del ingreso es individual, no familiar. Esto significa que pueden solicitarlo –si cumplen los demás requisitos- uno o ambos miembros de un matrimonio en caso de que los dos sean trabajadores sin ingresos formales o desocupados. En ese caso, de todas formas, las evaluaciones de ambos se van a cruzar.

También pueden inscribirse los trabajadores informales y desocupados mayores de 18 años. En estos casos, para los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, la evaluación socio económica se realizará sobre ellos y también sobre sus padres