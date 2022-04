Alrededor de un 20 % de los locales comerciales están desocupados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cada arteria comercial tiene sus particularidades y enfrenta realidades diferentes, pero en lo que coinciden es en la necesidad de contar con más apoyo desde el punto de vista institucional y menos cargas impositivas que los van ahogando cada día más.

La ciudad de Santa Fe cuenta con unos 7 mil locales comerciales de los cuales 1408 están desocupados. La situación económica del país y la elevada carga impositiva hace que sea cada vez más difícil para los comerciantes seguir adelante.

Para conocer la situación de las principales arterias comerciales El Litoral estuvo recorriendo locales, hablando con los dueños y asociaciones de comerciantes.

Jorge Baremberg, comerciante de la peatonal San Martín expresó que “hay desocupación de locales pero vemos que poco a poco se van acomodando. La realidad es que al propietario no le conviene tener vació su local debido al costo que implica porque los impuestos se deben seguir pagando y manteniendo para evitar que se deteriore”. También sostuvo que la Ley de Alquileres no fue beneficiosa para nadie y que “la rentabilidad del comercio se ve deteriorada por la presión impositiva, los costos fijos que tenemos -aumenta la luz, el teléfono, etc.-, uno trabaja mucho y realmente lo que es el costo fijo tiene una incidencia muy grande y perdemos mucha rentabilidad”.

Por otro lado, avenida Rivadavia es una de las arterias más afectadas en cuanto a la cantidad de locales comerciales desocupados. Para tener una idea de la situación “sobre la base de 180 locales el 35 % está cerrado”, dijo Anibal Toretta, Comerciante de esa calle.

Además resaltó que “el mayor tomador de empleo es el comercio, entonces de alguna manera hay que apoyarlo, ayudarlo para que siga”. Toretta también expresó su disconformidad por el carril exclusivo que hay en dicha artería que no permite estacionar o girar del lado derecho convirtiéndose en un inconveniente para los posibles clientes.

Por su parte la avenida Aristóbulo del Valle parece tener una mejor situación, según contó Marcelo Viletti, de la Asociación que nuclea a los comerciantes de esa arteria del norte de la ciudad de Santa Fe. “Cuando se desocupa un comercio enseguida entra otro, es la avenida que menos comercios vacíos tiene a pesar de que son más de ocho kilómetros de extensión”, indicó.

“La realidad - continuó – es que enseguida se ocupan los comercios dado la potencialidad y la actualidad comercial que tiene Aristóbulo es muy fuerte y eso lo vemos todos los días con el número de comercios que va creciendo a diario. No es solo la avenida, en las calles paralelas y perpendiculares también hay una gran cantidad de negocios. Estamos hablando de que alrededor de unos 800 comercios son parte del Centro Comercial a Cielo Abierto”, finalizó Viletti.