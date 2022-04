Video: Bariloche se tiño de blanco con la primera gran nevada del año

Este miércoles por la mañana y en pleno otoño, una fuerte y temprana nevada causó serios inconvenientes para el desarrollo de las actividades habituales en San Carlos de Bariloche y zonas aledañas, con cortes del suministro eléctrico, desvío de vuelos y trastornos en el tránsito urbano.

Los cortes de electricidad se registraron en varios barrios de la ciudad, principalmente por la caída de ramas sobre el tendido eléctrico y se restableció recién al mediodía, luego de una serie de cortes intermitentes, aunque la Cooperativa de Electricidad Bariloche continuó trabajando para estabilizar la situación.

Por su parte, el servicio de transporte urbano de pasajeros también se vio afectado, ya que la copiosa nevada, provoco serios trastornos en el tránsito, donde varios colectivos quedaron atravesados en las rutas de la ciudad, tanto en la avenida Bustillo como en la avenida de Los pioneros, que conectan el centro de Bariloche con los barrios del Oeste.

En lo que respecta a la actividad escolar, la Coordinadora del Consejo Escolar local manifestó que desde temprano limpiaron las entradas de los establecimientos educativos; más allá de ello, los docentes que se presentaron en las aulas “fueron muy pocos porque hay un alto acatamiento al paro docente”, informó.

A pesar del paulatino regreso a la normalidad, Vialidad Nacional recordó insistentemente la obligatoriedad del uso de cadenas para los vehículos que circulen por las rutas de entrada y salida a Bariloche.

Desde el aeropuerto señalaron que dos vuelos pertenecientes a las compañías Jet Smart y Fly Bondi debieron cambiar su destino y aterrizar en la Ciudad de Neuquén, a 400 kilómetros de Bariloche.

El Servicio Meteorológico Nacional había informado que en la cordillera regía un alerta amarillo por nevadas intensas y persistentes.

Desde ese organismo señalaron que “la nieve acumulada puede alcanzar entre 20 y 50 cm de altura. El fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”.

Para este jueves también se anuncian nevadas durante la madrugada y la mañana, sin registros de viento y las precipitaciones cesarán hacia la tarde aunque permanecerán las nubes y la temperatura máxima se estima en 8°C.

