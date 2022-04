https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 15:03

14:16

Así llegó a Asunción

El nuevo look de Rafael Delgado que fue furor en las redes sociales

El defensor del Sabalero arribó a la capital paraguaya con un interesante peinado estilo brasilero y en las redes sociales los fanáticos del rojinegro no demoraron en crear memes.

Crédito: Matías Nápoli



Crédito: Matías Nápoli

El Litoral en en

Así llegó a Asunción El nuevo look de Rafael Delgado que fue furor en las redes sociales El defensor del Sabalero arribó a la capital paraguaya con un interesante peinado estilo brasilero y en las redes sociales los fanáticos del rojinegro no demoraron en crear memes. El defensor del Sabalero arribó a la capital paraguaya con un interesante peinado estilo brasilero y en las redes sociales los fanáticos del rojinegro no demoraron en crear memes.

Este jueves, Colón enfrentará a Olimpia de Paraguay en el Defensores del Chaco por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21 con el arbitraje de Jesús Valenzuela y la transmisión de Fox Sports. El Sabalero arribó a la capital paraguay en la tarde del miércoles. En el plantel se notaron las ausencias de Leonardo Burian, no estará por el robo que sufrió su familia, y Luis Miguel Rodríguez, lesiónado. Pero el que se llevó todas las miradas fue Rafael Delgado, quien bajó del avión con un nuevo peinado estilo brasilero. El defensor apareció con trenzas en toda la cabeza y los sabaleros no tardaron en llenar las redes sociales de memes y reacciones a su nuevo look. Delgado con ese corte parece brasileño. Automáticamente paso a valer 10 palos mas. pic.twitter.com/pclkY28cml — RazaCampeona 🏆 (@DuenodelaEl) April 27, 2022 CASTOLO pic.twitter.com/9ifx1GxZlx — Cuatro Tuiteros ⭐ (@4Tuiteros) April 27, 2022 Eu paro com uma banda, o maior de todas, que segue o negro com vinho e droga.🎶 pic.twitter.com/93A1HO9EKg — Ramiro (@RamiroOreggioni) April 28, 2022

El Litoral en en

Temas: