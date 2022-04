España llora la muerte de Juan Diego

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.04.2022

15:32

El protagonista de títulos como 'Los santos inocentes' o 'Vete de mí', tenía 79 años. Destacó tanto en cine como en teatro y televisión, popular por su mítico comisario don Lorenzo de 'Los hombres de Paco'



El sector de la cultura española está de luto. El enorme actor Juan Diego ha fallecido este jueves a los 79 años, según ha confirmado la Asociación Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) en su cuenta de Twitter.

Qué triste decirte adiós, queridísimo #JuanDiego. Socio, maestro, camarada, amigo. Ejemplo de nobleza humilde, hombre cultísimo que se supo hacer a sí mismo cuando las circunstancias menos acompañaban. Vuela alto, vuela libre. Todo nuestro amor 💔💔💔 pic.twitter.com/iG1ovhGUQn — AISGE (@aisge) April 28, 2022

Protagonista indiscutible de emblemáticos títulos de la cinematografía española, como su señorito Iván de Los santos inocentes, El séptimo día o París-Tombuctú, en la que dio vida a un anarquista que andaba desnudo por las calles del pueblo, también se hizo popular por su trabajo en numerosas series de televisión, como Turno de oficio, Los ladrones van a la oficina, su extraordinaria actuación en la miniserie basada en hechos reales Padre coraje, o su comisario don Lorenzo de Los hombres de Paco. Diego incluso se reía al comentar que algunos jóvenes se acercaban a él para recordarle sus frases más míticas de la serie creada por Daniel Écija y Álex Pina, como "Hasta mis santos cojones".

Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo... pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado.

Realmente no se te olvidará nunca.



DEP #JuanDiego 🖤 pic.twitter.com/XxMuQgekOK — Antonio Banderas (@antoniobanderas) April 28, 2022

Aunque se desconoce la causa de su deceso, el intérprete arrastraba problemas de salud desde hace varios años. Miembro de la Academia de cine, recibió la Medalla de Oro de la institución en 2015. Nacido el 14 de diciembre de 1942 como Juan Diego Ruiz Moreno en Bormujos (Sevilla), donde pasó "una infancia feliz", fue uno de los grandes intérpretes españoles y un referente indiscutible de la escena nacional.

De joven decidió dejar el mundo rural y trasladarse a Sevilla a estudiar. Pronto surgió su vocación por la interpretación y en 1957, con 15 años, se subió por primera vez a un escenario.

Tres años más tarde protagonizó 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett, un trabajo que cimentó su prestigio entre la crítica. Juan Diego siguió formándose en el Conservatorio de Música y Declamación, unos estudios que le llevaron a entrar en contacto con Televisión Española y el mítico 'Estudio 1' en Madrid, cantera de una generación de actores inolvidables. "La suerte siempre ha sido un factor fundamental", solía decir este portentoso intérprete que ya de niño recitaba en el colegio la poesía de José María Gabriel y Galán y se sumergió en el deseo de transmitir emociones a través de la palabra.

Juan Diego disfrutaba subido a un escenario. El cine nunca fue su meta. Era un medio en el que procuró hacer películas con un contenido de mayor preocupación social, política y sociológica. "El cine no sabía cómo se fabricaba, pero el teatro sí, ahí se ponía un estaribel y la compañía venía a reír y a llorar", aseguró en una entrevista. Encandiló al público con obras como Orestes, Ivanov, Don Juan Tenorio, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, El pianista o La gata sobre el tejado de zinc. Eloy de la Iglesia le dio su primera oportunidad en el séptimo arte en 1966 con Fantasía...3, y repitió con él en Algo amargo en la boca y La criatura.

En los sesenta se afilió al Partido Comunista de España (PCE), formación que dejó en 1982 y fue uno de los promotores de la histórica huelga de actores de 1975. En la década de los 80 filmó algunos de sus papeles más recordados: desde Los santos inocentes (1984) de Mario Camus; La corte del faraón (1985), con José Luis García Sánchez; El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez (1986); Dragón Rapide (1986), de Jaime Camino, donde interpretó a Franco; Jarrapellejos (1987), de Antonio Giménez-Rico; Pasodoble (1989), de José Luis García Sánchez; o La noche oscura (1989), con Carlos Saura con el que coincidió luego en El séptimo día (2004).

Estuvo a las órdenes de José Luis Garci en You're the one; de Achero Mañas en Noviembre. Con Manuel Gutiérrez Aragón protagonizó La vida que te espera y Antonio Banderas contó con él para El camino de los ingleses, su segunda incursión en la dirección. El malagueño ha sentido profundamente la muerte de Juan Diego y se ha despedido de él en su perfil de Twitter con estas palabras: "Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo... pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado. Realmente no se te olvidará nunca".

La noticia del deceso del actor ha conmocionado tanto en el mundo de la cultura como la política y el sindicalismo. "Le debemos la dignidad, el oficio, la solidaridad, la responsabilidad. No tengo palabras porque no soy capaz de hablar. Era el mejor", decía entre sollozos en declaraciones a la Cadena Ser Juan Echanove. Fernando Colomo le ha descrito como "uno de los grandísimos intérpretes de España". Para Concha Velasco "Juan Diego no solo fue un maravilloso actor, sino una excelente persona. En mi familia le quisimos muchísimo", ha asegurado en un comunicado. Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, le ha recordado especialmente por su "mítico" papel en Los Santos inocentes, pero también en su lucha por los derechos del sector. "Le debemos mucho, el cine, el teatro, pero sobre todo los actores y actrices por la lucha que él inició", ha afirmado Barroso para quien el actor era un "trabajador incansable" que "defendía a muerte a sus personajes".

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se refería a él como "un actor inmenso que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica". Para el ministro de Cultura, Miquel Iceta, Juan Diego era "uno de lo grandes actores más queridos del panorama audiovisual". Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dejado un mensaje en las redes sociales para "un amigo del sindicato, comprometido y valiente". "La tierra te sea leve, compañero".

Juan Diego ganó tres Premios Goya de un total de nueve nominaciones. Como protagonista por Vete de mí y como actor de reparto en El rey pasmado y París-Tombuctú. Acumuló cinco premios al mejor actor en el Festival de Málaga y recibió la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por su trabajo en Vete de mí, de Víctor García León. En ella encarnaba a un veterano actor secundario de teatro que recibía la visita de su hijo, un Peter Pan de clase media al que prestaba rostro Juan Diego Botto.

Su carrera estaba repleta de reconocimientos, entre ellos tres premios Goya y la Concha de Plata al mejor actor en el festival de San Sebastián

Entre sus numerosos reconocimientos figuran también el Max de las artes escénicas por El lector por horas, tres galardones de la Unión de actores, dos del Círculo de escritores cinematográficos y el Premio ACE de la crítica cinematográfica de Nueva York como mejor actor de habla hispana por Cabeza de Vaca (1991). Sus últimas apariciones en la gran pantalla fueron a las órdenes de Secun de la Rosa en un pequeño papel en la comedia musical El cover y en la ópera primaVenus, de Víctor Conde, adaptación de su propia obra de teatro. En esta historia de reencuentros que se estrena en el segundo semestre de este año, tenía de compañera de reparto a Lolita y su hija Elena Furiase.

El Teatro Español acogerá mañana la capilla ardiente del actor Juan Diego.



Viernes 29 de abril

De 10:30 a 14hhttps://t.co/dczN3wXpNK pic.twitter.com/V9m3seWCqp — Teatro Español (@TeatroEspanol) April 28, 2022

La Sala Principal del Teatro Español acogerá mañana viernes en la capilla ardiente del actor como "acto de homenaje a uno de los grandes intérpretes españoles y referente de la escena nacional".