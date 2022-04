https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022

15:45

El legislador radical celebró el avance en la denuncia que presentó junto a otros legisladores provinciales donde se investiga al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

Doble imputación Juan Cruz Cándido: "Sain vino al Estado a hacer cualquier cosa menos mejorar la seguridad" El legislador radical celebró el avance en la denuncia que presentó junto a otros legisladores provinciales donde se investiga al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. El legislador radical celebró el avance en la denuncia que presentó junto a otros legisladores provinciales donde se investiga al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

Tras conocerse la doble imputación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros ex funcionarios en la causa que investiga el direccionamiento de una licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe implicando una defraudación tentativa de más de 17 millones de dólares, el diputado provincial de UCR Evolución, Juan Cruz “Cacu” Cándido, se expresó a favor del avance del accionar de los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández, “la doble imputación a Sain y a sus funcionarios es un paso más en defensa de los santafesinos. La gestión de Sain dejó en evidencia que no venían a mejorar la seguridad pública sino que perseguían otros intereses”. Los funcionarios fueron imputados por “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Tentativa de defraudación a la administración pública provincial”.

“Vinieron al Estado a hacer cualquier cosa menos lo que tenían que hacer, que era gestionar la seguridad pública. Los resultados están a la vista: más violencia, más delito. El gobernador en parte es responsable por haberlo sostenido pese al fracaso” señaló Cándido. Y recordó que cuando presentaron la denuncia en marzo de 2021 junto a los legisladores provinciales Esteban Lenci, Rosana Bellatti y Lionela Cattalini “estábamos en lo correcto pese a los agravios que recibimos por parte del oficialismo”.

Por otro lado, el diputado provincial recordó que “mientras los santafesinos estábamos encerrados y los índices de violencia no paraban de aumentar, el ministro Sain y su equipo estaban viendo cómo acomodar una licitación a medida de una empresa amiga y hasta se daban el lujo de insultar a nuestra provincia, mientras que el gobernador miraba para otro lado y sostenía al gabinete de seguridad a pesar de las denuncias y los evidentes fracasos”.

La denuncia y la imputación

La denuncia que dio origen a las imputaciones fue presentada en marzo del 2021 por los legisladores Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), Lionela Cattalini, Esteban Lenci y Rosana Bellati (PS). En la misma señalaron que había una sospecha de direccionamiento de la licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe ya que de la forma en que estaba armado el pliego, solo una empresa intermediaria estaba en condiciones de presentarse. Además explicaron en ese entonces que las descripciones de las armas que pretendía adquirir el estado eran iguales a las del catálogo de la empresa israelí que representaba la intermediaría.

Tras más de un año de investigación, los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández imputaron este jueves al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y al ex subsecretario de Gestión Técnica y Administrativo Financiera Maximiliano Novas y les atribuyeron la coautoría de los delitos de “negociaciones incompatibles con el cargo” y “tentativa de defraudación a la administración pública provincial”. En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los tres imputados realizaron “maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública para la compra de armas con el objetivo de beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”.