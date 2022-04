Cañada Rosquín: se recrudece el paro de empleados comunales y ya son 18 días de huelga

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conflicto que tiene en vilo a toda la localidad está en su punto más tenso. En el mediodía de este jueves hubo una movilización de vecinos que se cruzaron con quienes acampan frente a la Comuna. La semana próxima las partes están convocadas a una Audiencia de Conciliación en el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Rodrigo Pretto | [email protected]

Ya son casi 20 los días del conflicto que tiene en vilo a Cañada Rosquín – departamento San Martín –. El paro de empleados comunales parece no tener acercamiento y por estas horas la situación llegó a su punto más caliente. Este miércoles se instaló una carpa frente a la Comuna donde acampan quienes llevan adelante la medida de fuerza. Una movilización de vecinos tuvo un fuerte cruce en el mediodía del jueves con trabajadores. La semana próxima, el Ministerio de Trabajo convocó a las partes de una Audiencia de Conciliación en la ciudad de Santa Fe. En la localidad, la recolección de residuos es reducida y otros servicios ni siquiera se prestan.

Las posturas no se mueven. El jefe del Ejecutivo, Ulises Puntonet, y el ala sindical no ceden ni un centímetro y el acercamiento de las partes, a pesar de las reuniones de las últimas horas, parece una utopía. El conflicto en la localidad de Cañada Rosquín cumple casi 20 días sin la prestación de servicios a la comunidad. “Nosotros decimos que tenemos nuestros fundamentos y ellos sostienen los suyos. Esta es una comunidad pacífica, pero que demanda. No es normal que sucedan estos acontecimientos. Molesta y genera disgustos en la gente”, dijo quien se encuentra al frente de la Comuna en diálogo con este medio.

Desde este último miércoles, frente a la Comuna se montó una carpa donde se concentran los empleados que se encuentran de paro hace más de dos semanas. Para la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), hay predisposición a acercar las partes, aunque todo está en manos del jefe del Ejecutivo. “Estuvimos reunidos y no existió arreglo. Aguardamos una nueva mesa de negociación. Pero esto no depende de nosotros, sino de ellos. Lamentablemente no entiendo la postura tan dura que tiene Ulises Puntonet. Es una situación que se genera por actas incumplidas. El 100 por ciento de los compañeros están acompañando este reclamo”, indicó Jesús Monzón, secretario general de la entidad que, además, adelantó: “Vamos tener a nuestra gente todos los días que sea necesario hasta que se solucione este conflicto”.

Para el jefe del Ejecutivo el encuentro que tuvo una duración de 4 horas donde participaron representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) y FESTRAM se trató de una mesa de debate en buenos términos, aunque sin acuerdo. En ese sentido, sostuvo que el acampe es impactante para una localidad que no está acostumbrada a atravesar este tipo de situaciones, pero aclaró que siempre y cuando la protesta sea “justa y pacífica” respeta el derecho a reclamar. “Es algo que molesta a los vecinos, no es saludable e incomoda a todos”.

Puntonet aseguró que existe un único punto en conflicto que no se logra destrabar. Explicó que se trata del pase a planta de un empleado al cual “se le había dado la palabra” pero debía esperar hasta el cese de un agente, quien ya había ingresado los trámites para concretar su jubilación en la Comuna. “En estas últimas horas tuvimos la grata noticia de que ya está en condiciones de hacerlo. Ahora debemos esperar la renuncia del él para darle la baja y se genere la vacante para que este trabajador entre. O sea que no hay un conflicto económico ni laboral”.

En la vereda de enfrente, el fuego cruzado. Monzón acusó de Puntonet de “mentir” al calificar al paro de empleados por una única razón. “Son varios los temas que están en negociación. Además del pedido de pase a planta de un agente que se viene incumpliendo desde 2019 ante dos actas firmadas por el propio jefe comunal y que nunca cumplió, hubo descuentos de adicionales a otros trabajadores, entre otros motivos”, sentenció.

El conflicto en plena tensión

Al mediodía de este jueves se vivieron momentos calientes en inmediaciones del acampe de empleados comunales. Un grupo de ciudadanos de la localidad se acercó y, de acuerdo a lo que explicaron desde la propia Festram, hubo un fuerte cruce con quienes se encontraban llevando a cabo la medida de fuerza. “Fue una marcha convocada por la misma Comuna. Eran unos 30 vecinos que vinieron a insultar a los trabajadores. Pudimos conversar con ellos y explicarle los motivos de esta movilización hasta que se calmaron. Pero se vivieron momentos muy tensos”, detalló Monzón.

La respuesta estatal no tardó en llegar. Puntonet calificó a la medida de fuerza como “una actividad sindical y política intensa donde están haciendo que el empleado trabaje cada vez menos en desmérito de nuestra gestión”. Pero no todo terminó ahí. Quien está al frente del Ejecutivo acusó al gremio de “apuntalar una destitución del presidente de Comuna que está en funciones” y hasta disparó que existen “abusos sindicales en la localidad desde hace mucho tiempo”.

Recolección con horarios reducidos

Uno de los principales inconvenientes para los vecinos de Cañada Rosquín, en medio de este conflicto, es la recolección de residuos, servicio que no está normalizado. “Como los empleados no lo están haciendo, tenemos un grupo de personas que realizan estas tareas. Lo hacen determinadodías. Tratamos que sea de manera espaciada producto de la necesidad y higiene de la localidad”, puntualizó Puntonet.

El Ministerio de Trabajo del gobierno provincial convocó para la semana próxima a una audiencia de conciliación en la ciudad de Santa Fe. Inicialmente el encuentro de las partes estaba programado para el viernes 6 de mayo. Sin embargo, desde FESTRAM indicaron que solicitaron que se adelante la reunión para el lunes o martes. “Desde la Comuna todavía no tenemos respuestas. Esperamos que sea favorable para que se pueda concretar lo antes posible”, concluyeron.