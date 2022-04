Marcia Deviaje presenta nuevo video "Calle Arbolada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantautora, multi instrumentista y productora Marcia Deviaje presenta su nuevo video “Calle Arbolada”. El mismo es el segundo tema de su reciente disco Puedo Siempre, en el que conviven sintetizadores analógicos y filtros, junto con las guitarras virtuosas de Patané y Román Tissera, la batería de Pedro Bulgakov y la percusión de Federico Estévez (Chancha vía Circuito).El Litoral dialogó con la artista de más de 20 años de trayectoria para conocer sobre sus primeros andares en el mundo de la música.

Gisela Mesa | [email protected]

La cantautora, multi instrumentista y productora Marcia Deviaje presenta su nuevo video Calle Arbolada, a partir de este próximo viernes 29 de abril, disponible en el canal de youtube de la artista.

Calle Arbolada es el segundo tema de su reciente disco Puedo Siempre, en el que conviven sintetizadores analógicos y filtros, junto con las guitarras virtuosas de Patané y Román Tissera, la batería de Pedro Bulgakov y la percusión de Federico Estévez (Chancha vía Circuito).

Compuesto y grabado íntegramente en pandemia, Marcia Deviaje propone un encuentro con lo humano y un regreso a la tierra, presente también en las imágenes de Calle Arbolada, universo que remite al origen de la propia artista arraigado en el campo. En diálogo con El Litoral la compositora recorre su vida musical y nos habla de su nuevo video.

-¿Cómo han sido tus inicios en el mundo de la música?

-El interés por la música creo que me fue predestinado desde siempre. En mi infancia escuchaba temas como “Balada para un loco” de Piazzolla, Facundo Cabral junto con mi padre quien me explicaba el significado de las letras.

Recuerdo patente los viajes en auto con mi padre, observar las tapas de los discos y el recuerdo patente de los Beatles, entre otros discos.

Tenía un contexto musical en mi casa, siempre muy llena de teclados y muchos aparatos electrónicos. Mi abuelo fabricaba parlantes, era ingeniero electrónico y daba clases de sonido en la facultad de ingeniería.

Siempre me gustó mucho la música en la escuela, tuve buenos profesores de música y ellos además registraban mi interés. Después estudié música y entre mis búsquedas laborales encontré un trabajo en un estudio de cine que estaba pegado a un estudio de música para publicidades y ahí empecé a trabajar donde me encontré con el mundo de la producción y me encantó.

-Háblanos de tu segundo álbum, Puedo Siempre. ¿Cómo se dio la raíz del mismo?

-Puedo Siempre arrancó en el peor momento de la pandemia, en un contexto de necesidad de encontrarme con mi música. En esa coyuntura, la necesidad de estar cerca con la gente que está en lo mismo que yo, fui en busca de eso, de lo humano, de la realidad, de la verdad, de los cables y salir de la soledad del estudio, del zoom y lo digital. Buscar un audio potente, más real y más fiel.

-¿Qué mujeres y hombres han influenciado en tu visión musical?

-Influencias tengo de todo tipo porque escucho mucha música. De Argentina puede ser desde Charly, Fito Paez, proyecto Gómez Casa, Spinetta, Illya Kuryaki, Dante Spinetta, el acústico de Diego Torres, escucho todo!. Rock pop mexicano, Kinky, Julieta Venegas, Luis Miguel, Ricky Martín también escucho trap, Nathy Peluso, música electrónica, Cibo Matto, Stevie Wonder, Michael Jackson, miles! Escucho de todo y de todo un poco y también a Mercedes Sosa, me gustan las canciones de folklore y todas sus versiones. Me encanta escuchar las diferentes interpretaciones, Nación Ekeko, Mr Bungle.

-¿El ego es el per amigo de los artistas? ¿Cómo manejas tu cable a tierra?

-Considero que el ego tiene que estar en algún punto, tiene que haber una seguridad en uno, en darle para adelante, escuchar lo que uno graba y escucharse uno con sus decisiones y que esté bueno eso habla de un ego importante. Por suerte tengo gente que me rodea y me corta el mambo de toque, todos me apoyan pero cuando me pongo monotemática con la música me frenan.

-¿Cómo definís tu repertorio ante la presentación del show del 29 de abril?

-El show va a ser muy poderoso. Fue muy ensayado, trabajamos en convivencia con máquinas, sintetizadores, filtros en esa fusión entre lo acústico y lo electrónico sin perder de vista la canción. Le dedicamos mucho tiempo a ensayar el sonido de cada canción, los volúmenes, la mezcla.