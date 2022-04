https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 17:33

17:30

Con la conducción de Jey Mammon y la participación de Abel Pintos, el clásico de los mediodías vuelve a la televisión

Tras la muerte de Gerardo Rozín Con la presencia de Los Palmeras, el 1 de mayo vuelve La Peña de Morfi Con la conducción de Jey Mammon y la participación de Abel Pintos, el clásico de los mediodías vuelve a la televisión Con la conducción de Jey Mammon y la participación de Abel Pintos, el clásico de los mediodías vuelve a la televisión

Fueron semanas difíciles. Luego de la muerte de Gerardo Rozín el pasado 11 de marzo, La peña de Morfi tuvo que reacomodarse. Todos los que están tanto al frente como detrás de las cámaras sabían que sería una tarea titánica lanzar la séptima temporada sin su creador y conductor original, sin embargo encararon esta nueva hazaña acompañados por Jey Mammon, la gran incorporación de Telefe.

“Me vengo a amalgamar a algo que ya funciona. Yo, claramente, tengo mi identidad, mi ADN, veo el estudio y me tiro de cabeza, porque tengo ganas de cantar y de tocar”, manifestó el flamante conductor en el evento lanzamiento del ciclo que debuta el domingo 1 de mayo a las 11. Este nuevo desafío lo motiva y lo conmueve. Sabe que no será sencillo ocupar el lugar del periodista rosarino, pero también es consciente de que todo el equipo está pendiente de su comodidad. Sin ir más lejos, sumaron a la escenografía un piano para que pueda sumarse a los cuadros musicales.

“Cuando me preguntan si estoy nervioso, digo que no. Me parece que este programa está angelado y bendecido por Gerardo y acompañado por el equipo, que es sólido y va solo. Siento que puedo ir de la mano del equipo y que el programa va solo, por eso estoy feliz y agradecido”, añadió. Por otra parte, este proyecto representa su regreso al “canal de las pelotas”, el espacio en el que inició su carrera televisiva de la mano de Florencia de la V en La Pelu, luego de un gran crecimiento profesional. “Estoy muy contento, feliz y emocionado porque para mí es una vuelta a casa”, señaló. Y destacó: “El equipo me la está haciendo muy fácil y me ha permitido abrir el piano. Acompañar con la música va a ser un privilegio y un honor”.

Si bien desde sus inicios demostró ser versátil, talentoso y carismático, para muchos Jey era solo un humorista. A través de su personaje Estelita se ganó la confianza de los famosos cuando aún no había pegado el salto a nivel popular, participó en realities y en distintos tipos de formatos exitosos, pero 2021 fue un año bisagra en su proyección en los medios.

De enero a diciembre condujo Los Mammones en América TV, un programa que comenzó como un late-night show y que rindió aún cuando sufrió numerosos cambios de horario, en el que se posicionó como uno de los mejores entrevistadores de la actualidad, generó un ambiente en el que cantantes y músicos se sentían cómodos no solo para tocar en vivo, sino también para animarse a hablar de su historia, sus carreras y sus vidas abajo de los escenarios.

Y más allá del éxito, con humildad, Mammon reconoce que aún con todo su recorrido en teatro y TV, una parte del público lo descubrió como conductor el último año e hizo que muchos lo vieran como el sucesor natural de Rozín.

Cómo será el primer programa de La peña de Morfi

Luego de varios cambios en la fecha de debut y de un homenaje a Rozín, que se emitió el 20 de marzo, el ciclo dominical se prepara para estar a la altura de las expectativas del público y no solo se apoya en la llegada de Jey, sino que apuesta a su fuerte: la cocina, shows en vivo y un espacio cálido para invitados y televidentes.

Y en el debut estarán presentes Abel Pintos, Los Palmeras, que en diciembre cumplen 50 años en la música, el grupo de folklore Los 4 de Córdoba, Sandra Mihanovich y Lito Vitale. Para Jésica Cirio, la clave es presentar propuestas que sean atractivas para el público de todas las edades y poder pasar de artistas consagrados como Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti o Jairo, a jóvenes talentos, como Trueno o la colombiana Karol G, que ya fueron parte de La peña.

Con Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón a la cabeza, a nivel gastronómico el objetivo es presentar opciones variadas, originales y fáciles de replicar en casa, apostando a diferentes tipos de sabores y cocciones. Mientras que Mirta Barredo y Silvia Carabajal -recordada dupla del canal Utilísima- se suman para enseñar sus mejores recetas en la sección de panadería.

Por otra parte Ariel Rodríguez presentará las noticias vinculadas al mundo del deporte; el humor quedará en manos de Luis Rubio y Pato Muzzio y el trío Dos más uno aportará su toque musical.