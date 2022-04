Video: así reaccionó Alec Baldwin al enterarse que Halyna Hutchins había muerto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 18:46

18:35

Las imágenes duran un minuto; fueron difundido por Mike Sington, periodista de NBC, y rápidamente se viralizaron.

En los últimos días se difundieron imágenes de lo que se vivió tras el disparo mortal de Alec Baldwin en el set de Rust, la película western que estaban filmando en Nuevo México. “Tengo una noticia desafortunada que contarte. No sobrevivió”, le dijo al actor una oficial de la Policía. “¡No!”, reaccionó Baldwin, al mismo tiempo que dejaba el celular sobre la mesa y se llevaba la mano hacia la boca, completamente en shock.

“Lo lamento. No quería que te enteraras fuera de aquí. Lo lamento. ¿Hay algo que podamos hacer por vos?”, le dijo la policía. Al actor se lo ve consternado, agarrándose el pecho, sin poder creer lo que escuchaba. Ante el silencio que generó la noticia, le preguntaron si quería ser acompañado por su esposa Hilaria en este duro momento.

También se conoció parte del ensayo previo. Por otro lado, las imágenes difundidas por las autoridades dejaron registro de los primeros auxilios que le hicieron a los dos heridos. También aparece en la grabación la armera Hannah Gutierrez-Reed, de 24 años e hija del legendario armero Thell Reed. Durante una entrevista para el podcast Voces del Oeste había manifestado ciertas inseguridades sobre su rol. “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo todo fue muy bien”, había comentado.

En el video el policía le indica que, si bien no está detenida, su situación judicial todavía no está resuelta. Ella escucha atentamente y su cara lo dice todo: sabe el problema que se le viene encima. Además, el ensayo de la escena que terminaría en tragedia demuestra que el actor sí tenía el dedo en el gatillo. Según su testimonio, la directora de fotografía le ordenó a Baldwin que sostuviera el arma más alto, hasta un punto en el que estaba dirigida hacia ella. “Al dar y seguir estas instrucciones, Hutchins y Baldwin compartían una creencia fundamental y vital: que el arma estaba ‘fría’ y no contenía cartuchos ‘vivos’”, apuntaron los abogados del actor.

En la demanda se indicó que Baldwin le preguntó a Hutchins si quería que retirara el martillo del arma, como indicaba el guion, y ella dijo que sí. “Retiró el martillo, pero no lo suficiente como para amartillar el arma. Cuando lo soltó, el arma se disparó”, puntualizó.