El plantel rojinegro debe afrontar una exigencia física que hasta vulnera lo que reglamenta Futbolistas Argentinos Agremiados. Buena respuesta de la hinchada sabalera en Asunción.

Ecos de la noche asunceña Dos partidos en menos de 48 horas y el apoyo popular que nunca falta

(Enviado Especial a Asunción del Paraguay)

“Nosotros tenemos un gran problema de calendario, pero no nos pasa a nosotros sino a todos los equipos. La cantidad de partidos es muy grande, La posibilidad de lesiones está latente. Agremiados tiene reglamentado que no se puede jugar con menos de 48 horas de descanso entre un partido y el otro, pero esto es muy difícil de cumplir. Con Edgardo Zin, con quién me une una muy buena relación y luchamos juntos por temas comunes, lo conversamos siempre”. El vice sabalero, José Alonso se refirió a esta seguidilla de partidos que complica. También mencionó a El Litoral la dificultad que tiene la programación de la revancha con Olimpia, el 18 de mayo, en cuanto al horario. La idea original de Colón era que el partido se juegue otro día, pero la información es que se retrasaría el inicio del partido como consecuencia de que ese día es el censo en la República Argentina.

Juan Pablo Pumpido fue entrenador de Sol de América hasta hace unos días y recibió un ofrecimiento de un club de la Primera Nacional del Gran Buenos Aires. “Por el momento, no pienso en volver a dirigir en la Argentina, me gustaría continuar en el exterior”, le confió “Juampi” al enviado de El Litoral.

El plantel de Colón pernoctó en Asunción del Paraguay. Mucho descanso y ver qué equipo pondrá Falcioni este sábado en Sarandí, cuando el equipo visite a Arsenal por la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional, donde todavía tiene chances matemáticas.

Durante la siesta de este jueves llovió intensamente en Asunción. El calor predominó, la temperatura llegó a los 32 grados a las 13 (con 37 de térmica) y la lluvia trajo un poco de alivio. De todos modos, la inestabilidad continuó durante todo el día.

Para los que habían venido al Defensores del Chaco aquél 30 de abril de 1998, cuando Colón eliminó a Olimpia en la noche magistral e inolvidable de José Pablo Burtovoy, el estadio está exactamente igual. Lo único que cambió, es que se agregó un sector de plateas bajas ubicado enfrente de la parte oficial. Hay totalidad de butacas y lo que priva es la trilogía azul, blanca y roja de los colores de Paraguay.

Serios problemas económicos afronta Olimpia de Paraguay. Las deudas ascienden a alrededor de 25 millones de dólares, de los cuáles la mitad es con la Fifa. “Para Olimpia, la Libertadores es un aliciente y una motivación especial. En el torneo están terceros, pero ellos sienten algo especial con la Libertadores. Van a salir a tratar de meterlo a Colón en su propio campo”, coincidieron todos los paraguayos consultados por El Litoral. Hasta la noche anterior al partido, se habían vendido 20.000 boletos.

Además de José Alonso y Horacio Darrás, los dos vice, también se observó la presencia de otros directivos rojinegros, como el secretario Gustavo Ingaramo y el siempre activo Matías Vidoz, entre otros. Naturalmente, todos continuarán el periplo con el plantel hasta llegar al sábado a la noche a Sarandí.

Aproximadamente dos horas y quince minutos antes del inicio del partido comenzaron a ingresar los hinchas de Colón, que se ubicaron en uno de los “codos” del estadio, donde habitualmente van los hinchas visitantes que llegan a este estadio.

Copa Libertadores: hinchas de Colón en el Defensores del Chaco

A propósito de aquella noche en el Defensores del Chaco, la de los penales de Burtovoy, Pablito recordó en la previa que se emitió en vivo por Cable y Diario desde Asunción, que la noche previa al encuentro, se entrenaron penales. “Fue todo al revés. Los que pateaban eran muy eficaces y convertían; y a mí me costó muchísimo atajarlos. Al día siguiente se dio al revés, porque de los cinco penales que me patearon, atajé cuatro”, dijo Burtovoy. Y también recordó aquella historia de hogar de tránsito de su familia. “Mi mamá fue la impulsora y nosotros, como familia, la seguimos en esa experiencia tan enriquecedora para todos, que nos hizo crecer como personas”.

La noche previa al partido estuvo signada por la violencia. Los hinchas de Cerro Porteño atacaron literalmente a balazos con armas de fuego a la sede de Olimpia, que todavía tenía gente en su interior. Fue un hecho lamentable que la dirigencia de Olimpia fustigó a través de un comunicado. Se habla de 250 hinchas que se encargaron del ataque. “El fanatismo deportivo no puede ser excusa para transgredir normas de convivencia social”, rezó parte del comunicado. Lamentable.