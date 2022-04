https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.04.2022 - Última actualización - 1:57

1:44

El hecho ocurrió en el Instituto terciario Brigadier Gral. Estanislao López, en Junin al 2600. "Con las cosas que están pasando hoy en día, que pase una cosa buena es maravilloso” agradecía una de los directivos.

Video Reconocimiento de alumnos y docentes de un terciario al cuidacoches que evitó un robo a su institución El hecho ocurrió en el Instituto terciario Brigadier Gral. Estanislao López, en Junin al 2600. "Con las cosas que están pasando hoy en día, que pase una cosa buena es maravilloso” agradecía una de los directivos. El hecho ocurrió en el Instituto terciario Brigadier Gral. Estanislao López, en Junin al 2600. "Con las cosas que están pasando hoy en día, que pase una cosa buena es maravilloso” agradecía una de los directivos.

Directivos y estudiantes del Instituto terciario Brigadier Gral. Estanislao López reconocieron este jueves a Alejandro Contreras, el cuidacoches de la cuadra, por evitar un robo.

El hombre alertó a las autoridades de la institución, ubicada en Junín al 2600, apenas vio entrar a un joven que dijo que “iba a pedir agua” y que se encontraba “muy pasado”. Enseguida, cerró las rejas de entrada al edificio para que el presunto maleante no pudiera salirse con la suya. Finalmente, el sospechoso se fue antes de que lleguen las autoridades, no sin antes agredir y amenazar al cuidacoches. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Melina Zampar, directora de la institución, habló con El Litoral y dio detalles del hecho: “Fue una situación muy desagradable. Estamos muy agradecidos con Alejandro, con su actitud de valentía. Como él dice hace mucho que está acá, también se siente parte”.

Y continuó agradeciendo: “Proteger a los alumnos ante estas situaciones donde en una emergencia nosotros recurrimos a las autoridades policiales, pero la demora fue considerable. La persona se fue antes que la policía llegara”.

La directora también remarcó: “No hay que lamentar nada, pero esta situación pudo haber sido peor. Como le decimos a los alumnos hay que cuidarse y cuidarnos entre nosotros. Ellos han tenido una actitud de reconocimiento ante Alejandro, eso es muy valorable de la juventud de hoy en día”.

“También desde la institución, con la representante legal y el personal le hemos dado un presente a Alejandro por su actitud” detalló.

Por su parte, Ana María Baroni, representante legal de la institución, destacó tanto el gesto de los alumnos de juntar dinero para darle un presente a Alejandro, como la propia actitud del cuidacoches ante el intento de robo: “Me emociona, con las cosas que están pasando hoy en día, que pase una cosa buena es maravilloso”.

Además, dejó un pedido para la policía: “Lo que sí pedimos es a las autoridades que vengan más rápido, porque hubiésemos tenido hoy presa a esta persona”.

“Cuidando lo que tengo que cuidar”

Alejandro también habló con El Litoral y contó que hace años que está “cuidando esta cuadra y nunca nos sucedió lo que pasó en el instituto de Turismo. Acá hay muchos alumnos nuevos y alumnos que están antes también. Toda la gente me conoce, nunca le falté el respeto a nadie”.

Y detalló cómo ocurrieron los hechos: “Cuidando lo que tengo que cuidar, a la gente de acá, ayer un muchacho se subió arriba a la escuela, cuando lo veo cierro la reja y llamo a Meli –la directora-. El hombre se subió diciendo que iba a pedir agua y agua hay acá abajo, arriba hay chicos que vienen a estudiar para terminar los estudios” explicó.

Y siguió: “Estaba ‘pasado’. Me amenazó, me gritaba, me decía de todo. Lo que yo no veo son las otras tres personas que estaban en frente. Me dijo que iba a venir de nuevo, yo le dije ‘vení con todo lo que quieras, porque yo no me voy a achicar’”.