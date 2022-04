https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.04.2022 - Última actualización - 7:15

7:11

Empate con Olimpia Falcioni sobre los fallos contra Colón: "Dos errores arbitrales nos dejan sin la victoria"

Colón empató este jueves por la noche contra Olimpia de Paraguay en el partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El juego terminó sin goles pero tuvo dos claros fallos arbitrales que perjudicaron al sabalero. Uno en cada tiempo que fueron determinantes porque anularon goles por posiciones adelantadas que no fueron tales.

Al término del partido, Julio Falcioni no ocultó su bronca por los fallos que le impidieron ganar en Paraguay: "Los jugadores hicieron un buen partido, salió muy claro todo lo que hablamos en lo previo y lo que planificamos, lamentablemente dos errores arbitrales nos dejan sin la victoria".

Molesto por los tantos anulados, se explayó: "Colón está haciendo las cosas muy bien, trabajando con muchas fuerzas, es un club que se está posicionando con mucha fuerza en Sudamérica y lo que nos pasó hoy con los goles mal anulados te golpea fuerte". "A los jugadores tengo que agradecerles lo que hicieron dentro del campo, el punto suma, es importante, lo tenemos que hacerlo valer después en Santa Fe".

Sobre el desempeño de su equipo dijo: "Cada vez que jugamos bien, me preguntan si es el mejor partido, creo que hicimos un partido inteligente, les tapamos todas las opciones y nunca los dejamos progresar. Jugamos contra un muy buen equipo como es Olimpia, no lo dejamos crecer y nos cerramos muy bien atrás, Facundo Garcés y Paolo Goltz estuvieron muy bien. Hicimos todo para ganar, hasta hicimos dos goles y los anularon mal". En cuanto al juego de su elenco resaltó: "Generamos muchos pases entre líneas, muchas llegadas por las puntas, los jugadores hicieron un gran esfuerzo, fueron muy inteligentes. A veces llegamos mucho y no convertimos; hoy llegamos mucho y convertimos".

El DT habló de los recambios: "Todos tienen que estar preparados para jugar, las bajas se sienten, pero insisto que todos van a tener su chance, falta mucho y tenemos que contar con el esfuerzo de todos. Hoy encontramos espacios, jugamos bien, lo hicimos con mucha intensidad en todo el partido".

Consultado sobre si el juego y la participación arbitral le hizo recordar a la Libertadores de años atrás, respondió: "Cada partido de Copa de visitante era una guerra sin armas, en lo previo y en el juego. Hoy lo único que hay que destacar fueron los errores arbitrales, solo eso; la gente se portó de maravillas, vino mucha gente, creo que fueron dos errores muy groseros que pueden complicar el futuro deportivo y económico de una institución que lógicamente necesita ese dinero".