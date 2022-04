Rusia utiliza delfines militares entrenados para proteger su base naval en el Mar Negro

Imágenes de satélite captadas por Maxar Technologies de Sebastopol (Crimea) muestran el despliegue ruso de dos corrales con delfines para proteger una base naval del Mar Negro durante su invasión de Ucrania, según el Instituto Naval de los Estados Unidos (USNI), que analizó las imágenes.

De acuerdo con USNI News, Rusia ha desplegado delfines militares entrenados posiblemente para proteger su flota de operaciones submarinas ucranianas destinadas a sabotear los buques de guerra rusos en el puerto de la importante ciudad portuaria.

El USNI concluyó además que dos corrales de delfines fueron trasladados a la base en febrero, al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

La base naval de Sebastopol es crucial para el ejército ruso, ya que se encuentra en el extremo sur de Crimea, que Moscú tomó en 2014. Según el análisis del USNI, aunque varios de los barcos rusos de la base están fuera del alcance de los misiles ucranianos, son potencialmente vulnerables al "sabotaje submarino".

----

Los animales de los programas de mamíferos marinos –que van desde los delfines y las belugas hasta los leones marinos y las focas– están entrenados para realizar tareas como la detección de minas, la protección de barcos y puertos, y para encontrar buzos de combate enemigos.

La armada rusa ha operado un programa de mamíferos marinos entrenados en Sebastopol desde la Guerra Fría, y las unidades fueron transferidas a las fuerzas armadas ucranianas tras la caída de la Unión Soviética en 1991, informó USNI News. Las unidades pasaron a estar bajo el control de la Armada rusa tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y los programas se han ampliado desde entonces, añadió.

Según H I Sutton, autor del reporte de USNI News, y experto en sistemas submarinos y de subsuelo, se sabe que cuatro países llevan a cabo este tipo de programas militares, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Israel y Corea del Norte.

