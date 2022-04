Marconi Impara: en el centro del ring

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El puertorriqueño está presentando su nuevo EP titulado “They Love Us”, con “Triple H” como corte de difusión con un destacado video. El Litoral dialogó sobre este proyecto con el artista, en medio de la vorágine de dos festivales como el Motherland de Puerto Rico y el Vibra Urbana de Las Vegas.

Con un contundente sonido musical el puertorriqueño Marconi Impara lanzó su nuevo EP titulado “They Love Us”, un trabajo que exalta su expresividad y su sensibilidad artística ya característica en Marconi y cada una de sus composiciones.

Este EP incluye cuatro canciones: “Enero”, “Cuanta 2X”, “Triple H” y “0 a 100”; las mismas fueron rigurosamente elegidas, sin presiones y con el objetivo claro de plasmar pensamientos que conectaran con el público siendo cortos y precisos.

Este trabajo discográfico es producido por Los Evo Jedis (Urba & Rome); OVC “Well” y Fly Twilightzone y con este lanzamiento Marconi Impara reafirma el amor a sus seguidores y busca romper fronteras con su música, mostrando ser una persona auténtica, pues quiere que sus seguidores lo vean tal cual y cómo es.

El estreno de este EP viene acompañado del video oficial de la canción “Triple H” el cual puede verse en el canal oficial de YouTube de Marconi que cuenta con 95.8k suscriptores a la fecha. El videoclip fue grabado en la ciudad de Miami bajo la producción de la casa productora We Own The City bajo la dirección de P. The Chemist, que imprime un toque divertido a cada una de las escenas que acompañan el video.

En la tarima

En estos días, el artista viene de presentarse el 24 de abril en el Motherland Festival el primer festival de Pop Urbano que se hizo en Puerto Rico, donde compartió escenario con artistas como Nicky Jam, Tego Calderón, Zion y Lennox, Blessd, Gigolo & la Exce, entre otros; este fin de semana le espera el festival Vibra Urbana. que se realizará el próximo 30 de abril y 1° de mayo de 2022 en Las Vegas.

"Hicimos el Motherland primero como artista principal, mi show completo; después fui como invitado de Hozwal, un artista local, y terminamos en una discoteca, así que hicimos unos tres eventitos", le contó Marconi desde su país a El Litoral.

-Fue un gran un gran encuentro, y también una gran posibilidad para vos de estar en este primer festival grande Puerto Rico. ¿Cómo viviste ese momento?

-Es una bendición. Siempre le agradezco a Diosito y a la Virgen por darme la oportunidad de presentarme en sitios así; además es importante, porque es la primera vez que lo hace, en Puerto Rico, y saber que tú eres parte de las personas que van a ir para allá... hermano, deja mucho que decir. Pienso que una persona que hace un evento con esta magnitud lo menos que quiere es llevar gente que nadie conozca; y saber que somos parte de eso porque la gente lo pidió, porque a la gente le gusta, pues es una bendición de verdad. Y la pasamos súper bien: muchos comentarios que les encantó mi presentación.

Balance

-Estás presentando el EP “They Love Us”. ¿Cómo fue hacer estas cuatro canciones, y cómo fue el trabajo con los distintos productores?

-“They Love Us” es algo que lo pensé de una manera: si los EP están viniendo de siete temas, quiero uno de cuatro, para que tú sientas que no se acaba nunca. Ese fue más o menos el plan: grabamos muchos temas, como es habitual, y escogimos los mejores, o por lo menos los que iban dirigidos al proyecto como tal; porque algunos temas, pero quería algo más oscuro, más trap, más hood. Hacemos mucha música comercial, pero pienso en buscar el balance de comercial con trap; es algo que no todo el mundo puede hacer, y esa era la visión de “They Love Us”. Aparte de que de que de que tenemos un sencillo que está en tendencia todavía en YouTube, que se llama “Triple H”.

-Que fusiona esas imágenes más urbanas, de la calle, con la estética de la lucha. ¿Cómo fue hacer ese video, con una producción tan importante?

-El director es una máquina, es un caballote en lo que hace. Siempre vi el video más frontú: más caderas, más carros; pero él dijo: “No, vamos a hacerlo mejor como una historia, para que la gente se identifique más”. Y es la primera vez que hago eso también: salir del rol de Marconi y meterme en un papel, de una persona que está soñando. Desde los diez años no lucho ni jugando; y saber que llegaba a esa producción y que me digan: “Tienes que aprenderte estos cinco minutos porque vas para par el ring”, fue una buena experiencia: me lo disfruté mucho. Y saber que a la gente le gusta me lo disfrutó más todavía.

Historias de vida

-“Triple H” también es como la canción más “para adelante” del EP, pero en las otras tres se muestra otra cara más social; tocando los mismos temas pero desde otro lado: esta cosa de poder salir del barrio, recordar a los que no pudieron salir. ¿Buscaste un concepto de eso?

-Wow, me sorprende mucho, porque es verdad, tienes toda la razón; me alegra mucho que lo pudieras ver. “Enero” es un tema que habla de mí; se me hace un poco difícil hablar de mí, creo que no todo el mundo se juzga a sí mismo. Por eso le llamo “Enero”, porque yo cumplo en enero; pero veo que la gente se identifica con esos tipos de tema, y si puedo servir para alguien de motivación, pues bienvenido sea

“De 0 a 100” habla de la historia de este muchacho que se la trabajando, y su pareja le esté exigiendo más tiempo; pero lo que yo le estoy acordando a ella es que antes estaba muy chavadito, no había dinero y ahora sí: dale gracias a Dios que está sobrando. ¿Qué prefieres? ¿Que dejemos de trabajar para volver atrás, o que me siga manteniendo intermitente, aquí y allá, buscando cómo salir hacia delante.

Y la otra (“Cuanta 2X”) es más frontú, más dejándole saber a la gente que nacimos para cantar, nacimos para esto, que de nada vale que sigan subestimando: a la gente le gusta lo que estamos haciendo, y estamos en la cancha ya jugando. Es una bendición también.

-Aparte es el logro del artista, poder decir: “Pude salir pero haciendo lo que me gustaba a mí y lo que yo sentía. Y no tuve que ir necesariamente por un camino ni muy malo ni venderme”.

-No, mano, yo siempre todos los días le doy gracias a Dios, porque yo hubiese estado en una esquina: sigo viendo la misma gente en el mismo sitio. Sigo viendo que el barrio no cambia; sigo viviendo en el barrio, mi núcleo sigues siendo el mismo núcleo de siempre: de cosas forzosas, porque el sistema no deja que uno eche hacia adelante. Entonces sabes que pudimos romper ese esquema, y saber que mi equipo de trabajo también apostó por esta línea de hacer música, me enorgullece a mí pero me pone más feliz saber que me que mi team, mi equipo, confío en mí y de una manera u otra siguen confiando; y seguimos hacia adelante. Ver a mi mamá orgullosa, no hay nada más bonito que eso.

En equipo

-Venías de hacer dos colaboraciones importantes: “Yakelin” con el dominicano Messiah y “Le gusta la calle” con tu compatriota Juliito. ¿Cómo salió la invitación a un feat con cada uno?

-A Juliito le hice el acercamiento porque pensaba que el tema pegaba con él, y exactamente fue eso: pegó con él y fue bien aceptado en todos los lugares que se tocó, le dimos emisora también, se puede más todavía por encima acá en Puerto Rico. Con Messiah estábamos tanteando hace rato para ver si hacíamos algo; un día viajé para Miami, le escribí y Messiah, con la humildad que lo caracteriza, bajo para donde mí, grabamos, hicimos ese palo; hicimos el video en “RD” (República Dominicana): también quise Siempre quise hacer un video allá. Y la pasamos súper cool.

Son dos temazos que son únicos: no se forzó nada, fue más genuino que otra cosa.

-Dos videos con mucha producción, mucha gente. Muy lindos de hacerlos y de verlos, muy lindas las chicas también.

-Compartir con los fans, que te dan la oportunidad... estamos hablando de sitios públicos, barrios, no a todo el mundo le gustaría exponer su sitio. Y saber que nos dan permiten grabar aquí y acá, sin ningún tipo de problema, es una bendición. Y las chicas pues ni modo: wow, hay que darle una ojeada: están ahí bailando hay que ver los pasos (risas).

-De alguna forma te abren la puerta de su barrio porque los estás representando.

-Yo soy súper de barrio: soy de Santurce, de San Juan, de Barrio Obrero. Soy orgulloso de dónde vengo: no cambiaría nada de mi pasado. Lo único que cambiaría sería la muerte de mi papá: me hubiese gustado un poco que viera lo que está pasando con su hijo, que viera que su hijo no salió por el lado equivocado, al contrario: todos los días se esfuerza por poner un granito de arena más.

Amo caminar en el barrio; hay cosas que ya se limitan, como eso mismo; pero mano, si tú me dejas yo me pongo los audífonos, camino por ahí, y la gente se sorprende. Las pocas veces que lo he hecho la gente se queda como “wow, en verdad le anda por aquí”; y yo como que “sí, normal, tú sabes”.

A mí me define mucho la humildad: no creo que vaya a cambiarle eso, tú sabes. Y Dios me ha puesto mucho pruebas que han hecho que me deje saber de que sí, de que soy yo y ya.

-El público siente eso, y no que cambiaste. Siente que estás del lado de ellos.

-Sí: yo soy la representación más grande del barrio, de que sí se puede. Y eso ellos lo ven y lo sienten, y por eso está el apoyo siempre.

Esperar el momento

-Recién hablábamos del Motherland, y ahora viene el Vibra Urbana en Las Vegas. Que también es como “jugar de visitante”, en la otra costa de Estados Unidos, y además es posicionarse más internacionalmente. ¿Cuáles son tus expectativas, tus ganas, tus nervios?

-Yo me disfruto mucho estar en la tarima, independientemente de quien esté ahí: si hay una persona o hay diez, o hay un millón. o hay 15.000, lo que sea; yo creo que mi energía va a ser la misma. Lo que quiero que se lo disfruten, y el que no me conoce pues diga: “Wow, me gustó ese show de ese muchacho”. Y el que me conoce pues que cante todas las canciones, y se la viva conmigo, y cantemos a coro.

En verdad ni los nervios ya, porque a última hora se van en la adrenalina, estamos muy confiados con eso.

-¿Cómo fue este tiempo en que no se podía hacer shows?

-Pues mira, yo aprendí más del arte; aprendí de Nascar; empecé a leer muchos libros. Buscando la manera de no estresarme, porque no poder grabar es bien complicado para un artista; y obviamente no había pari, no había eventos, no había contacto físico tampoco. Pero busqué la manera de soltar el golpe.

-¿Qué se puede contar de los que se viene para el resto del año?

-Seguimos enfocados en “They Love Us”: creo que es mi mejor proyecto, de verdad, definitivo; creo que a todo el mundo le gustó. Seguimos enfocados con “Triple H”, que sigue en tendencia; hasta que la gasolina no dé más. Si papá Dios nos regala otro potecito y le podemos hacer algo para que se catapulte más para arriba pues amén; pero si no, seguimos dándole, seguimos sacando música, pari, evento, todo lo que venga; en el nombre de Dios, con toda la fe del mundo.

-¿Algunas de esas canciones que quedaron afuera puede ser que salgan en algún momento?

-Claro, pero muchas. Claro que sí: eventualmente si no salió en el EP, pues sale como sencillo, y si no sale en el otro proyecto. Yo grabo temas que me gustan, no grabo temas por grabarlos. Tema que grabo es porque es duro; y si hay que regrabarlos mil veces los regrabo; y si hay que cambiarle algo lo cambio; pero de que está grabado y está ready, eso está; y que la gente lo escuche.