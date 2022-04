https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.04.2022 - Última actualización - 16:20

16:17

Personal de mantenimiento había ido al lugar hace dos semanas, pero no había acudido un gasista. Se suspendieron las clases.

Sufrieron náuseas, vómitos y palpitaciones Tres porteras intoxicadas por una pérdida de gas en una escuela en Neuquén Personal de mantenimiento había ido al lugar hace dos semanas, pero no había acudido un gasista. Se suspendieron las clases. Personal de mantenimiento había ido al lugar hace dos semanas, pero no había acudido un gasista. Se suspendieron las clases.

Tres trabajadoras auxiliares de servicio se intoxicaron por inhalación de monóxido de carbono debido a la pérdida de gas de dos calefactores en una escuela de Cutral Co. El medidor de gas fue retirado del establecimiento, el anexo del Centro de Formación Profesional N° 22, y se suspendieron las clases.

El hecho fue advertido ayer al mediodía, cuando las porteras se descompusieron con náuseas, vómitos y palpitaciones, según relató el director de la institución, Cristian Igor, quien afirmó a LM Neuquén que "los médicos del sanatorio corroboraron la intoxicación del personal" luego de ser trasladadas a la guardia.

El directivo relató que, al momento del hecho, no había estudiantes en el lugar ya que la descompensación se dio en horas del mediodía, cuando el turno mañana había terminado las clases y solo se encontraban en el lugar las trabajadoras. Según indicó Igor, la pérdida de gas se dio en dos calefactores y, tras la intervención de Camuzzi, el medidor fue retirado.

"Todos los años tenemos problemas de gas, el año pasado se explotó un calefactor. Esto está documentado mediante actas, no es algo que exagero. Explotó en el turno noche, por suerte no pasó a mayores pero existió, el personal de seguridad nos informo que había sucedido", se quejó el directivo, quien además manifestó la preocupación del personal por "las empresas que se contratan desde el Consejo Provincial de Educación".

En relación con esto, el director contó que hace dos semanas el lugar había sido visitado por personal de mantenimiento de la empresa MAM, pero que entre las personas que revisaron el lugar no había ningún gasista matriculado. Tras el hecho de ayer, para este viernes al mediodía esperaban la visita de un profesional. "Hace dos semanas la empresa había hecho el mantenimiento de cinco calefactores y nos dejó uno sin funcionar porque faltaba una termocupla", sumó el director.

"Todo el personal tiene mucha preocupación porque no es la primera vez que las tareas de mantenimiento se realizan en forma no profesional, y siempre nos quedan dudas de que los trabajos no quedan bien hechos", reclamó.

Al mismo tiempo, Igor manifestó su enojo "porque ayer fueron todas las auxiliares que terminaron en la guardia médica y estuvimos todo el día preocupados por su estado de salud". Actualmente, las mujeres no fueron dadas de alta y continúan con atención médica ambulatoria.

Las actividades presenciales en el CFP quedaron suspendidas hasta que la empresa de mantenimiento y el gasista realicen todas las reparaciones.