https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.04.2022 - Última actualización - 16:24

16:18

La medida fue definida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Repudio del PRO.

"Gestapo" sindical Procesaron a ex funcionarios de Vidal por la mesa judicial bonaerense La medida fue definida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Repudio del PRO. La medida fue definida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Repudio del PRO.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó este jueves a ex funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal en el marco de la causa por la mesa judicial bonaerense a partir de los videos en los que hablaban de una "gestapo" sindical.



Entre los procesados se encuentran el ex ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan; el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; y los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano.



Todos participaron de la reunión que tuvo lugar el 15 de junio de 2017 en las oficinas del Banco Provincia, donde se habló de las causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina.



En la grabación, se escucha decir a Villegas que si fuera por él tendría una "gestapo" sindical.



Este jueves por la mañana, el juez Kreplak había rechazado planteos de nulidad y de competencia. A última se conoció el fallo, en el que también le dictó la falta de mérito al ex ministro Roberto Gigante y a los empresarios de la construcción que participaron de ese encuentro.



Kreplak no sólo rechazó el planteo de "inhibitoria" en su contra sino que, siguiendo el criterio de la fiscal Ana Russo, les pidió a los jueces de Comodoro Py que dejen de intervenir y le manden ellos sus causas a La Plata.



"El eje de este proceso pasa por establecer si el modo en que se llevó a cabo la judicialización del conflicto resulta o no penalmente relevante. De modo que, a mi juicio, es el lugar en que se realizó la judicialización del conflicto, o bien las maniobras que pudieran tornar delictiva esa judicialización, aquel al que debe atenderse a la hora de definir la competencia", explicó el juez.



"Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires", concluyó al determinarse competente.



Sobre la nulidad planteada por las defensas respecto a la ilegalidad de cómo se obtuvo el video de la reunión en el banco Provincia, el juez la descarta. "No se puede afirmar en autos la afectación de los derechos constitucionales de quienes participaron de la reunión", añadió en su fallo.



Repudio del Pro

Integrantes del PRO bonaerense repudiaron el procesamiento de dirigentes de su espacio por un supuesto accionar contra el ex sindicalista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina y remarcaron que con ese fallo "convirtieron a la Provincia en el Reino del Revés".

En un comunicado agregaron: "A quien durante años paralizó el crecimiento de la Capital provincial con amenazas, extorsiones y pedidos de coimas lo transforman en víctima; y a los funcionarios que se abocaron a escuchar los reclamos, en victimarios".

"Necesitamos una Justicia que se comprometa con la dura realidad de los bonaerenses y no con la agenda mediática que intenta imponer un gobierno que no encuentra rumbo", señalaron.

Asimismo, se solidarizaron "con los dirigentes de Juntos por el Cambio que están siendo perseguidos".