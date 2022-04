Pesar en el sur santafesino por el fallecimiento del periodista deportivo Leandro Palomieri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con profundo dolor nos toca despedir a un compañero de Sur24, El Litoral y Mirador Provincial, un amigo y un gran profesional del periodismo: Leandro Gabril Palomieri falleció este viernes a los 51 años.

Por Juan Franco

Nunca fue tan difícil dar una noticia, o una mala noticia o la peor noticia, como en este caso la del fallecimiento de un compañero tan querido por todos, dentro y fuera de la actividad, como Leandro Palomieri, uno de los mejores periodistas deportivos de la región.

Si bien como compañeros de Sur24, El Litoral y Mirador Provincial estábamos al tanto, día tras día, hora tras hora, de la gravedad de su estado su salud, de su cuerpo devastado en cuestión de pocos meses, siempre guardamos un resquicio de esperanza en el milagro, sobre todo conociendo el temple de Leo, su inmensa fortaleza interior. Pero esta embestida fue demasiada cruel, desproporcionada y letal. No le dio chances.

Estamos aún sin poder creerlo en estas primeras horas, conmovidos, destrozados. La temprana partida de Leo, a los 51 años de edad, es un durísimo golpe para todos, para los suyos en primer lugar; para nosotros, sus compañeros de trabajo; para el periodismo del sur santafesino en general, y para el periodismo deportivo en particular, no sólo por la suficiencia y el profesionalismo que él demostró con creces en la cobertura de las diversas disciplinas (básquet, fútbol, boxeo, etc.), sino también como dirigente de los trabajadores de la especialidad.

Siguiendo el legado de sus grandes maestros, como el recordado Dany Cingolani, Leo ya había dado el salto, sin tanta teoría, pero con una experiencia sin igual que lo transformó en un “peso pesado”, en uno de los periodistas más respetados del medio; y de discípulo se convirtió en maestro, en insoslayable referencia. Si lo había dicho o escrito Leandro Palomieri, estaba “confirmado”, sea el resultado de un partido, la posición de un equipo en la tabla, un debate reglamentario o el desempeño de cualquiera de los protagonistas.

Algunos de sus compañeros a lo largo de este año que acaba de cumplir Sur24 el 18 de abril -la enfermedad le impidió asistir a la celebración-, venimos recorriendo juntos los caminos del periodismo desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del desaparecido diario El Informe, donde se destacó desde sus comienzos, en octubre del ’92, y permaneció hasta los últimos tiempos, luego de casi 30 años defendiendo esa camiseta.

En aquellos inicios, siendo muy joven, sobresalió enseguida entre sus pares y asumió responsabilidades; años más tarde se puso al hombro “El Deportivo” de los lunes en el diario de los Vallortigara. A pesar de las dificultades que se presentaban cada fin de semana ante la falta de estructura, el lunes bien temprano la información deportiva hacía la diferencia gracias a su prepotencia de trabajo, que suplía cualquier carencia técnica o humana. Como periodista de raza que era, no importaban los horarios y aún sin corresponsales ni colaboradores en algunas de las canchas, Leo se las ingeniaba para conseguir los datos, llamando a un jugador o a un árbitro, en caso de ser necesario, porque “el trabajo había que hacerlo”.

Incluso en estos últimos días, aparecía de pronto en nuestros chats de trabajo, aportando novedades, o subiendo alguna noticia a la web de Sur24. “Apenas pueda estar sentado y agarrar la computadora les doy una mano”, decía Leo, para sorpresa de todos, aunque la enfermedad avanzó sin piedad, hasta alejarlo en los últimos días de la actividad que tanto amó y respetó.

Que Leo ya no pudiera seguir haciendo periodismo fue, para los que tanto lo conocíamos, el síntoma más significativo, el que no dejaba lugar a dudas, el que pronosticaba el peor desenlace.

Como equipo periodístico de Sur24, El Litoral y Mirador Provincial, abrazamos en el dolor a sus familiares y allegados, en este momento aciago e indescriptible, y sentimos que a pesar de la desazón y el vacío, tenemos que seguir adelante -con más fuerzas que nunca-, como mayor homenaje al gigante que se nos fue físicamente, al que recordaremos siempre, al que supo hacer historia en el periodismo local y regional, incluso contribuyendo a sentar las bases de Sur24 en este año de trabajo.

¡Hasta siempre Leo Palomieri!