El golero charrúa escribió otro lindo capítulo de amor con los hinchas tatengues al evitar, con su propia justicia penal, el gol de Fluminense en el último minuto del partido. "Entreno para llegar a esa pelota", dijo.

Fue el gran ídolo tatengue en la noche de Río Mele no para: "Lo de la gente de Unión es algo increíble..."

Si bien muchos miran de reojo el partido del lunes contra Defensa, siguen los ecos de lo que fue la figura del uruguayo Santiago Mele, gran héroe de Unión en el empate sin goles frente a Fluminense en el mítico Maracaná: logró detenerle un penal al experimentado Fred en el último minuto de juego.

Mele habló mano a mano con LT 10, luego de su gran tarea en un estadio que es emblema para el fútbol charrúa, por la final ganada por la Celeste ante Brasil en el Mundial de 1950. "Hicimos un partidazo, no tuve trabajo en los 90 minutos, cuando vi que pitó (Esteban Ostojich) fue una gran molestia, todos protestamos, pero Dios me bendijo para tomar la mejor decisión, fue gracias a él que lo pude detener", comenzó diciendo. Y agregó: "Soy Cristiano, creo en Dios, me cambió la vida, digo lo que siento. No tuve mucho trabajo y me gustaría seguir corrigiendo algunas cosas, no me quedaría sólo con el penal, por eso es un regalo que me dio Dios".

En cuanto a cómo fue ese momento de atajar el penal, afirmó: "Primero Kevin Zenón me dio un abrazo impresionante, y me dijo que confiaba mucho en mí, le agradecí porque lo recontra sentí. Ema Britez me dijo que Dios me bendiga pase lo que pase. Eso fue muy fuerte, porque estoy sintiendo y entendiendo que Dios está siempre, no sólo cuando me va bien. Polenta también me vino a abrazar, me dijo que hiciera justicia por la falla del árbitro. Fueron muchas cosas que no me voy a olvidar. Jona Álvez también, que quiso hacer un juego psicológico con el que iba a patear, más allá que terminó pateando Fred".

Luego, Mele explicó su intervención: "Entreno para eso, para llegar a esa pelota...con Rodri Llinás hacemos mucho énfasis en la parte física, en la potencia de piernas; también tengo un PF con el que trabajo que físicamente me cambió, como diría mi abuela no hice más que cumplir con mi deber. Había visto un penal de Fred que pateó donde lo hizo ayer, pero no es una ciencia cierta. Me sentí muy cómodo desde el momento en que acomodó la pelota, estuve tranquilo, cuando llegó el momento de tomar la decisión fui a ese lugar".

"El abrazo después del partido fue muy sentido, también con los otros arqueros y Rodri Llinás, también un mensaje de Seba Moyano que valoro muchísimo. Tuvimos un momento grupal hermoso, con la gente, fue impresionante. Estoy muy agradecido con lo que estoy viviendo. Lo de la gente fue increíble, también cuando nos fueron a saludar al hotel, se veía la ilusión, mucha gente fue en ómnibus, ver que el hincha se compromete, se ilusiona y cree en nosotros. Te motiva mucho y te dan ganas de retribuirle, estoy muy agradecido", destacó en otro tramo Santiago Mele por AM 1020.

"Fue mi primera vez en el Maracaná, cuando entrás ya te das cuenta que es un museo al fútbol, porque hay una sección donde hay huellas del fútbol mundial, es Hollywood en fútbol...cuando salís a la cancha te impacta lo gigante que es. En el arco donde atajé el penal, Ghiggia había convertido el gol que nos dio el Mundial en 1950. Me lo dijo mi padrino, entonces me hice una selfie con ese arco. Pareciera como que estaba escrito. Es un monumento al fútbol. Fui a Río de Janeiro hace 10 años con mi colegio, subí al Cristo Redentor, vi el Maracaná y soñé con jugar en ese estadio, ahora cumplí ese sueño".

Finalmente, Mele explicó: "Veníamos respondiéndole a Munúa, pero los resultados no se venían dando; Argentina también salió campeón en el Maracaná de la Copa América. Para todos era una motivación. Gustavo encaró el partido para jugarlo de igual a igual y disfrutar de la experiencia y no quedarnos con los últimos resultados. Veníamos con una gran cantidad de partidos, es normal perder también. Es importante haber cortado esa racha para encarar de la mejor manera la Liga y la Sudamericana".

Fluminense con DT interino

De cara a los partidos que vienen (torneo brasilero y Copa Sudamericana), el auxiliar Marcao asumió la dirección técnica del Fluminense de manera interina hasta el nombramiento del nuevo entrenador y su primer compromiso será este domingo cuando visite al Coritiba por la Liga brasileña en la cuarta jornada del torneo.

Hay que recordar que el experimentado técnico Abel Braga renunció a la dirección técnica del club brasileño Fluminense, tras una racha de resultados negativos en los últimos días. "Abel es el entrenador más victorioso en la historia del club y un ejemplo para todos nosotros. Su generosidad y amor al Fluminense jamás serán olvidados", escribió el equipo en nota oficial tras la reunión de este jueves en la que se aceptó la renuncia.

El empate sin goles del último martes en el Maracaná con el argentino Unión de Santa Fe, por la Copa Sudamericana, y la derrota también en el mítico estadio el último fin de semana, por 0-1, frente al Internacional presionaron la salida de Braga. En la Sudamericana, el Fluminense marcha tercero en el Grupo H con 4 puntos, a una unidad del líder Unión de Santa Fe, mientras que en la primera división del Campeonato Brasileño ocupa la casilla 13 con 4 unidades, a 3 del puntero Santos.

Braga, de 69 años, dirigió por cuarta vez al Fluminense en el comienzo de la temporada 2022, comandando al equipo en 26 partidos, con 17 victorias, 4 empates y 5 derrotas, en los que el equipo anotó 35 goles y recibió 15. En su nuevo paso por el "Flu", el equipo conquistó después de 10 años la Copa Guanabara y el Campeonato Carioca, el torneo regional de estado de Río de Janeiro, que había alzado por última vez en 2012, justo bajo el comando de Braga. En 2012, el "tricolor carioca", también dirigido por el experimentado entrenador, ganó su última Liga brasileña.