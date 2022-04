Llega a Netflix "La sociedad de la nieve", la nueva película de la tragedia de Los Andes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.04.2022 - Última actualización - 9:12

8:08

Carlos Páez, uno de los sobrevivientes, contó acerca del film y anticipó que será parte de la producción del director Juan Antonio Bayona.

A meses de cumplirse los 50 años de la Tragedia de Los Andes, donde murieron 29 tripulantes y hubo 16 sobrevivientes, Netflix está en pleno rodaje de una nueva película “La sociedad de la nieve”, acerca del hecho que marcó la historia trasandina.

Del trágico accidente que ocurrió en La Cordillera de Los Andes, ya se hicieron otras películas y hasta se hicieron libros contando lo sucedido, sin embargo, esta parece ser “una mega producción”.

Así lo contó uno de sus protagonistas y sobreviviente, Carlos Páez, en diálogo con LN+ donde dio detalles de cómo será el film dirigido por Juan Antonio Bayona.

Cómo será la nueva película para Netflix

“Se está haciendo una mega producción, una mega película que la está dirigiendo (Juan Antonio) Bayona, el que hizo la película Lo imposible, Jurassic World y El señor de los anillos (la serie). Estamos en Sierra nevada terminando la parte de Los Andes y ahora viene para Uruguay donde me toca a mí”, empezó explicando Páez.

Carlitos será parte del film pero con un papel diferente ya que no “hará de él” si no que Bayona apostó para que representara a su padre, quien fue el que dio la lista de los sobrevivientes.

“Ese es el papel que me tocó a mi. Me costó bajar 20 kilos y me tocó sacarme 20 años de encima, así que saldré rejuvenecido (de la película”, relató entre risas y reconoció que fue “fuerte” tener que interpretar su padre.