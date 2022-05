En 20 años se triplicó el número de inquilinos en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras que en 2001 la tasa de inquilinato era del 11%, en 2010 llegó al 19% y este año al 30%: este porcentual representa más de 28 mil viviendas en alquiler. Un 35% de los encuestados debe destinar la mitad o más de sus ingresos mensuales para hacer frente al compromiso contractual de pagar donde vivir.

Un sondeo sobre los alquileres en la ciudad de Santa Fe realizado por el Espacio Encuentro, cuyo referente es el actual concejal frentista Lucas Simoniello, echa luz sobre varios aspectos de esta problemática -que tienen como contrapartida la falta de acceso a la casa propia-, sobre la base de encuestas realizadas a 1.053 personas durante todo el mes de marzo de 2022.

El primer dato que llama la atención es el aumento en la cantidad de personas de la ciudad de Santa Fe que alquila. Es que en dos décadas se triplicó la tasa de inquilinato: mientras que en 2001 esa tasa era del 11%, en 2010 llegó al 19% y este año al 30% (porcentaje estimado, aclara el informe). Este porcentual representa más de 28 mil viviendas en alquiler.

Hay otro dato que está relacionado con la evolución de los pagos del alquiler. En marzo de 2022, el 61% de los encuestados abonó con normalidad el compromiso contractual. Pero el 36% admitió que pagó con dificultades (un 2% debe hasta dos meses y un 1% debe más de dos meses, según se desprende del informe).

Además, el 0,3% no logró afrontar el compromiso del pago del alquiler. En estos últimos dos porcentuales seguramente impactó el costo de vida, con una inflación de más del 16% en los primeros tres meses del año, según informó el Indec.

Ingresos y prioridades

Pero hay otro guarismo más interesante, y tiene relación con los porcentajes de ingresos que destinan los inquilinos al pago de alquiler, incluyendo expensas. Así, surge del informe que el 46,1% de los inquilinos destina hasta el 30% de sus ingresos mensuales a hacerle frente al compromiso contractual; y el 24,4% destina el 50% de sus haberes; el 19%, más del 30%; y el 10%, más del 50% de lo que "entra" en dinero por mes.

Con respecto a las prioridades a la hora de elegir dónde alquilar, el 49% de los encuestados eligió la "ubicación": es decir, "la cercanía a actividades diarias como trabajo, facultad, colegio; también respecto de las redes sociales (familiares y amistosas) y cercanía a paradas de medios de transporte público", consigna el estudio. El 26% de los inquilinos priorizó el "precio" a la hora de tomar la decisión de alquilar; el 12%, la "comodidad del inmueble", y sólo el 5,4% la "seguridad de la zona".

Departamentos

De la encuesta se revela además que el 64% de los inquilinos en esta capital alquila departamento, y el 35% casas. Hay además un 0,5% de personas que alquilan una pieza de hotel o de pensión. Respecto al ítem "convivencia", dentro del rango etario de 17 hasta 34 años, las personas jóvenes tienden a optar por vivir solas o con una persona (no más).

Es llamativo el tipo de relación con el locador. Si bien un 56% de la encuesta dijo haber establecido una relación contractual por vía de inmobiliarias, un 35% lo hizo por vía particular; apenas un 7% alquiló por estudio jurídico contable, y un 2% por algún corredor inmobiliario.

Ley

El sondeo da cuenta de una "profunda desconfianza" hacia la Ley de Alquileres (LDA) en la ciudad de Santa Fe. Y además, el 95% de los inquilinos encuestados admite que la nueva ley "no los beneficia". Ante la pregunta: "¿A quién cree que beneficia a la LDA?", del total de quienes respondieron la encuesta, un 38,3% consideró que beneficia "al propietario"; el 33,3% a "ninguno"; el 4,3% a "ambos por igual", y el 3,4% al "inquilino". Un 20,6% respondió "no sabe, no contesta".

Sobre este último punto, el informe de Espacio Encuentro aclara: "No debemos dejar de destacar el alto nivel de desconocimiento acerca de la ley (un 20% no puedo definir a quién beneficia), una vulnerabilidad que acompaña y, muchas veces, empeora la situación económica de quienes deben alquilar para tener un techo".

Conclusiones

Finalmente, el informe da algunas consideraciones generales. Primero, observa que "el pago del alquiler se normaliza con respecto a 2020 y 2021, pero se sostienen (en marzo de este año) las dificultades o abandonos de otros gastos en pos de cumplir con el alquiler"; segundo, que "casi un 35% de la muestra destina el 50% o más de sus ingresos para tener una vivienda".

Además, "los inquilinos no se sienten beneficiados por la Ley de Alquileres: un 33% considera que no beneficia a nadie y un 20% no sabe cuáles son sus derechos; el 60% de los inquilinos tienen contratos por tres años, pero sin previsibilidad sobre aumentos. La mayoría de los inquilinos prioriza la ubicación al momento de alquilar, por sobre precios y comodidad de la vivienda", concluye el estudio del espacio que lidera Lucas Simoniello.