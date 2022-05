Viaje sorpresa: Nancy Pelosi llegó a Kiev para respaldar a Zelenski

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó este domingo al presidente Volodímir Zelenski en Kiev, la capital de Ucrania.

En un video publicado por el presidente ucranio, Pelosi llegó acompañada por una delegación de representantes estadounidenses que fueron recibidos por el mandatario en el patio de la residencia oficial. En la breve grabación, Pelosi le dice a Zelenski: “Lo visitamos para agradecerle su lucha por la libertad (...) Su lucha es una lucha de todos. Así que nuestro compromiso es estar aquí para ustedes hasta que termine la pelea”. “Estaremos aquí hasta la victoria”, ha añadido la líder estadounidense.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv