Para la oposición, el discurso de Perotti fue "decepcionante" y "sin autocrítica ni visión de futuro"

Los legisladores radicales se hicieron eco de las repercusiones del discurso del gobernador Omar Perotti en su bloque en la inauguración del 140° periodo ordinario en la Legislatura de Santa Fe. Los diputados del socialismo coincidieron, además, en señalar la falta de un plan para encarar una "fenomenal crisis de seguridad, con índices de violencia gravísimos”.

Desde el bloque Socialista dediputados criticó con dureza el mensaje del gobernador Omar Perotti en la apertura del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Fue un discurso tan largo como decepcionante y carente de contenido de futuro”, resumió la legisladora provincial y presidenta del interbloque Frente Progresista, Clara García, quien, además, puso en duda las cifras de inversión en obra pública citadas por el mandatario.

Después de 30 meses de gestión, el discurso del Gobernador en la @CamaraDipSF fue extenso, plagado de detalles irrelevantes, desmotivado, carente de autocrítica, ambiguo y apagado. 🧵(1/5) pic.twitter.com/ZFdSuchpWX — Clara García🌹 (@ClaraGarcia_SF) May 1, 2022



Por su parte, el titular del bloque Socialista, Joaquín Blanco, cuestionó la ausencia de “un plan para encarar una crisis fenomenal de seguridad, con índices de violencia gravísimos. Perotti insistió con mayor presencia de fuerzas federales, tal cual lo hizo el año pasado y el anterior. Se siguen anunciando mayores recursos para la policía cuando 4 de cada 10 móviles están fuera de servicio. De los 400 patrulleros anunciados llegaron sólo 20 a Rosario”. Por otra parte, advirtió: “Nos invitó a los legisladores a una agenda muy limitada; vamos a tener que avanzar con un montón de temas que al gobierno no toma y que vamos a tener que plantear desde la Legislatura”.

En la Apertura de Sesiones Ordinarias 140, escuchamos un decepcionante discurso del Gobernador Perotti. Con tibias quejas al Gobierno Nacional y sin autocritica sobre la crisis en seguridad, queda expuesta una gestión desarticulada que relata lo que pasa sin audacia ni plan. pic.twitter.com/0sVU3OOWwY — Joaquín Blanco (@jqnblanco) May 1, 2022





Siempre sobre el tema seguridad, García también descreyó del “plan de tecnología anunciado para las fuerzas de seguridad cuando vemos que el gobierno provincial ni siquiera es capaz de llenar de combustibles los patrulleros, o cuando su ex ministro (de Seguridad Marcelo Sain) está imputado en una causa judicial por una compra multimillonaria”.





“Es un gobernador que se tomó tres años para pelear con la oposición y hoy nos viene a relatar las obras que había iniciado el Frente Progresista. Vamos a mirar con detalle los números que citó en el discurso porque las cifras oficiales publicadas muestran que en lo que va del año apenas ejecutó un 9% del presupuesto de lo que la obra pública tenía presupuestado, con lo cual es muy difícil que estos valores que mencionó puedan ser ciertos”, añadió.

Sesión legislativa : Las fotos en el recinto



Otro flanco de críticas fue la postura de Perotti en relación al gobierno nacional. “Es un gobernador resignado –afirmó Blanco-, que en el tercer año de gestión se acuerda de hacerle reclamos al gobierno nacional; una gestión que sigue sin rumbo, sin escala; un discurso sin audacia para modificar la realidad y que no invita a los santafesinos a soñar con nada. El perfil neoliberal de Perotti se refleja con mayor crudeza en su enfoque de las políticas sociales. Sólo dedicó unos pocos párrafos en este discurso, y volviendo a la vieja mirada asistencialista. Sin desarrollo humano no hay paz ni desarrollo económico”, sostuvo.





García coincidió en que en el discurso “no hubo una Santa Fe de futuro ni una Santa Fe que entusiasmara; fue notable la frialdad con la que su propio bloque recibió el discurso, sumado a diferencias internas complejas que seguramente hay”.





“Fiel a su estilo de navegar entre dos aguas –añadió la legisladora-, le pegó al gobierno nacional en algunos temas, pero luego se recostó en otras cuestiones. Ese reclamo que parece ser fuerte después termina en la firma de pactos fiscales o de una tremenda tibieza para reclamar la deuda de coparticipación de la Nación con nuestra provincia”, finalizó.

Pullaro - Cándido: “Tres años sin plan ni gestión”

Los legisladores radicales también se hicieron eco del discurso del gobernador Omar Perotti en el marco de la apertura del 140 período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Santa Fe,

#SantaFe necesita respuestas en materia de gestión, para eso fue elegido Gobernador. El momento para formular anuncios sobre lo que iban a hacer ya pasó. La improvisación los llevó a invertir el orden lógico de la planificación de políticas públicas. #3AñosSinGestión — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) May 1, 2022

En tal sentido, diputado radical Maximiliano Pullaro opinó ante los medios santafesinos que “hubiese esperado una autocrítica, pero fundamentalmente que nos diga hacia dónde vamos a ir”. “Todos los indicadores de violencia y delito han empeorado durante esta gestión”, reforzó en sus redes sociales. “Santa Fe necesita honestidad y compromiso para resolver el tema de mayor preocupación para los santafesinos; no se puede faltar a la verdad de esta manera ni seguir anunciando cosas”, expresó y añadió que “si tuviéramos un plan de seguridad los federales no estarían haciendo controles de tránsito y no se hubiera cambiado tantas veces al jefe de policía del departamento Rosario”. “Santa Fe necesita respuestas en materia de gestión, para eso fue elegido Gobernador: el momento para formular anuncios sobre lo que iban a hacer ya pasó y la improvisación los llevó a invertir el orden lógico de la planificación de políticas públicas”, agregó Pullaro en su cuenta de Twitter.

Juan Cruz Cándido por su parte consideró que el discurso de más de dos horas fue “mucho dicho para tan poco hecho” e ironizó comparándolo con aquellos discursos del fallecido presidente venezolano: “Chavez al menos cantaba algún bolero en el medio”. “El discurso del Gobernador no nos ofreció a los santafesinos casi ninguna certeza; es una gestión que nunca arrancó y que -evidentemente- seguirá así, porque no se propuso nada nuevo ni se hizo ninguna autocrítica”, publicó en sus redes sociales.

El discurso del Gobernador no nos ofreció a los santafesinos casi ninguna certeza. Es una gestión que nunca arrancó y que -evidentemente- seguirá así, porque no se propuso nada nuevo ni se hizo ninguna autocrítica. #3añossinplan — Juan Cruz Cándido 💚 (@CacuCandido) May 1, 2022

“Ni una sola autocrítica. Debe ser que llegó por arte de magia a ser el gobierno provincial peor valorado del país”, añadió y recordó que “ni siquiera con los fondos para el COVID fueron equitativos y eficientes en la distribución de recursos a gobiernos locales”. “Primero para los que son peronistas, después para los que estén dispuestos a serlo”, concluyó Cándido.

Más voces

Por su parte, Betina Florito (Vida y Familia) consideró que el gobernador “no habla de calidad educativa, no se compromete a adelantar las paritarias docentes todos los años para no comenzar con los clásicos paros por falta de acuerdos”.

Además, opinó que mientras “Omar Perotti se compromete a fortalecer el rol de la justicia provincial”, “el retiro de los 10 pliegos hace cuatro días debilita la justicia y nuevamente se contradice”.

@omarperotti Se compromete a fortalecer el rol de la justicia provincial, pero el retiro de los 10 pliegos hace 4 días debilita la justicia y nuevamente se contradice. #NoHayPlan#AsambleaLegislativa2022 #AperturaSesiones2022 — Betina Inés Florito (@BetinaFlorito) May 1, 2022

Además, la diputada dijo, a través de su cuenta de Twitter: “Pasaron más de dos años para darse cuenta que tenemos que unirnos para luchar contra el flagelo de la inseguridad”. “Pido dejar de lado mezquindades y especulaciones, pero su actitud de retirar los pliegos para designar jueces es contradictorio”, insistió.