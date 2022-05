Sergio Berni habló sobre el de los policías que cobraron coimas por Mercado Pago

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.05.2022 - Última actualización - 11:38

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires expresó: "Es un mecanismo siniestro, corrupto y cruel".

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre el hecho que tuvo gran repercusión este fin de semana cuando un conductor denunció que en un control policial un oficial le pidió plata a cambio de continuar con el auto pese a tener irregularidades en los papeles.

Lo más llamativo del caso es que el policía aceptó que los $ 3 mil sean acreditados en su billetera virtual de Mercado Pago, lo que permitió que la transacción quede registrada y pueda comprobarse la coima.

El hecho sucedió en la autopista Panamericana, mano hacia la provincia de Buenos Aires. Tras el conocimiento del caso, el funcionario confirmó que los tres efectivos del control, el policía, su compañero y su jefe, fueron desafectados de la fuerza y aseguró que no se trató de un caso aislado.

"Tiene que ver con una sensación de impunidad tremenda, una corrupción que se enquista permanentemente en las instituciones. En este caso, es tan torpe que lo hizo de esa manera", sostuvo Berni en declaraciones radiales.

Berni reveló que la víctima es un amigo de su esposa, la diputada nacional Agustina Propato, y también contó que todos los días recibe entre cuatro y cinco denuncias por el mal funcionamiento de la policía en hechos similares.

“El tema de las coimas no es un mecanismo de corrupción exclusivo de la Policía. Saquémonos la careta, es un mecanismo siniestro, corrupto, cruel, que atenta contra la misma productividad de la Argentina y no solamente se da en la Policía. Se da en aquellos lugares donde la decisión de una persona depende de un control, la agilización de un trámite, o despachar o ingresar algo en Argentina. No nos hagamos lo distraídos", expresó.

Actualmente, la causa judicial está en espera para confirmarse qué fiscalía continuará con la investigación por “exacciones ilegales”, ya que, en primera instancia, recayó en Don Torcuato, pero al no ser donde sucedió el hecho tuvo que ser derivada a Malvinas Argentinas. Este lunes, la víctima de la coima brindará su testimonio en sede judicial con custodia policial.

Con información de NA.