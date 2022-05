https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.05.2022 - Última actualización - 11:45

11:43

Miradas desde el sur El discurso, los olvidos y las ausencias

El discurso del gobernador Perotti, el último en funciones plenas (el de 2023 será de saldo de su mandato y con las elecciones de ése año dentro del juego - de modo directo hoy ya están en juego) no solo abrió las sesiones legislativas del período 2022 un domingo, sino que las abrió con polémicas.

Los olvidos y las ausencias son tarea de analistas que necesitan exponer sin exponerse sobre las categorías, los amores y los odios que el peronismo despierta a los de fuera…como también a los de adentro. Dejaremos que baje la espuma para referirnos a ellas. En política pública hay un eterno Lavoisier que insiste: nada se pierde, todo se transforma.

Por mi parte declaro: No a la reelección. No a la autonomía municipal. Una es peligrosa para la sociedad, la otra es directamente injusta. Rosario versus Fray Luis Beltrán. Adiós a las regiones. Agregaría chicos, por favor, informes cortos. Citemos a Perón: mejor que decir es hacer.

Internet, archivos, redes y dependencias

Hay cuestiones que no pueden esquivarse. Gobernar sin las redes es peligroso; tal vez más que gobernar dependiendo de las redes. Palacio de los Leones las mira demasiado. Casa Gris, acaso demasiado tarde.

Es esta la primera gobernación peronista en mitad de una peste mundial y luego del vendaval socialista. Su relato, su captura de las redes y del sistema que se sostiene: foto y título. Anhelos y no concreciones. Relato y no realidad. Eso sucedía, sucede hoy y quedarse fuera de este fenómeno, como quitarle trascendencia y efectividad, es algo que traerá consecuencias.

Billetera ganó galanes

La oigo a mi mujer en la otra habitación enfadada y en dura porfía, teléfono en mano, perdiendo la batalla por dar de baja, cerrar una tarjeta de crédito que la relacionaba con una Gran Tienda que, al huir, dejó más de 100.000 tarjetas delegadas a un banco del que ninguno era cliente si no fuese que…

Una sustancia del Siglo XXI es la tarjeta de compras. Esa forma de atadura de la venta a plazos cada vez más largos e interesados de cuestiones (objetos) que no son siempre las necesidades más necesarias. Y eso, la necesidad innecesaria, no es la abundancia de una palabra, es el eje de la atracción por el abismo de la compulsión y la derivación que lleva a Fito: "Yo no buscaba nada y te vi".

Compradores compulsivos de algo. Eso somos. Billetera Santa Fe es algo imposible de evitar. Llegó, está, quitarla indicará el final. Es una buena bandera.

Neruda y los caprichos del alma

Recordaba a Alfredo Serra ("El Pingüino"), inefable compañero de redacciones periodísticas. Necesitaba verlo a Pablo Neruda. Entonces pidió permisos y autorizaciones, datos, dineros indispensables para la excursión a Chile… todo, soñando el encuentro. Preparándolo. Verdad o mentira, da igual, Alfredo juraba que lo habían autorizado.

Llegó hasta la puerta de la residencia donde, supuesto de los supuestos, lo estaría esperando Neruda (cómo escapar a la tentación: su residencia en la tierra, ya está, caí en la tentación y no pido liberación). Neruda no apareció.

Fue asamblea de los integrantes de la revista. Finalmente autorizamos. La foto central de la nota era "El Pingüino" parado frente a la puerta y la frase del ingenio ante el fracaso la recuerdo: "Neruda acaso no sepa que estuve en su puerta esperando". Esa frase, hacer las cosas porque hay algo interior que empuja, es parte de nuestros formatos.

Qué lo llevaba al periodista a la necesidad: entrevisté a Neruda. Qué medalla (me empuja la pregunta: ¿Pulsión?) y de qué modo las cuestiones se acomodan dentro, para un día reventar. Qué día… por qué…

Hay una película: "¿Qué hacías cuando se fue la luz?", sobre un famoso apagón de Nueva York. Tal vez no traduzca del todo bien el título, pido perdón, pero pregunto: "¿Dónde estabas cuando la provincia se endeudaba y la droga se convertía en la "Masa Madre" de la economía regional? Desde el 2007 vienen marchando.

Algunas de estas cuestiones (preguntas) se mantienen solo que, caramba, el Siglo XXI altera los modos. Los discursos (los monólogos) deben contener estas confesiones o reventarán dentro haciendo daño.

Deudas terrenales

Confesión: en 1960, mi madre compró una parcela de tierra para ser enterrada. Murió primero mi padre, después ella. Una hija me cuenta, cada tanto, que ha exigido que limpien una lápida torpe y descuidada, de bajo costo, y escriban bien los nombres ya borroneados. Que limpien el cantero del sector S, donde está el terrenito. Es la única que va por tal cementerio.

Pregunté, consulté para cerrar el pago de un abono mensual con débito automático que mantengo desde 1960, para abandonar todo, para desentenderme de esas ruinas donde una madera y unos huesos nada me dicen – hoy - de aquello que fue la vida con mis padres. Quedarse como cliente o alejarse tienen un alto costo de tiempo, papeleríos y dinero. Abandonar es peor, entran los abogados y el litigio. Acaso no sabía mi madre que a cuarenta años de su muerte la lucha continuaría. Reducir a urnas más pequeñas, también tiene un alto costo…" dejaría espacio para otros cajones"…

Nadie sabe qué hizo que mi madre ("la vieja", anarquista, agnóstica, porfiada) contratase tres metros cuadrados de tierra –en alquiler eterno– para un descanso más eterno y un olvido singular. Como dijo Mario Trejo, "en referencia a la palabra Dios…algo hay".

Los discursos deben contener a los muertos, sus deudos y deudas, y el olvido nunca es tal porque se niegue la existencia. Los gobiernos tienen el Debe, el Haber y el Inventario. Así recibí ese terrenito de dos por tres metros. No pueden renunciar al Inventario. Porque al igual que la tumba de mis viejos, seguirán pagándola. Alguien cobra las deudas, tarde o temprano. La gobernación peronista no denunció los terrenitos (cuasi estafas) que dejaron. Los sigue pagando. Está mal.

Olvidar las nostalgias es carísimo

En estos días estoy releyendo a un escritor rosarino de fama nacional, ahora bastante perdido en este siglo XXI. Confieso que la muerte de una escritora, a quien recuerdan por su respetable "militancia feminista" y no por sus libros me acerca (puro afecto y hermandad) a releer al "Viejo" Riestra, a quien acompaño en el amor por los bares de hombres en penumbras, billares, tabacos y naipes. Tal vez me esté yendo a sus paisajes. Acaso Jorge Riestra no sepa que releí "Taco de ébano".

Como el colega que necesitaba visitar a Neruda. El peronismo necesita visitar sus tumbas y sus fantasmas. Sus libros. Su historia. Acaso el gobernador no quiera decirlo (lo sabe) el peronismo es la visita obligada, literariamente, desde 1945, 1946.

Esencial a los ojos

Este fin de semana (juraban que era "copia restaurada") proyectaron en un cine/arte el filme "Blow Up" (renombrada "Deseo de una mañana de verano" en algunos países de habla hispana), de Michelangelo Antonioni, con Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles y, uff… tantos más.

Escribí varias veces sobre la escena de pelear por un trozo de una guitarra rota en un concierto de rock en un sótano y que, una vez conseguida y ya en la calle, con el fresco de la madrugada lo tira (el actor) porque… ¿Qué diablos es en su vida ese pedazo roto de una guitarra de un cantante de una mugrosa banda de rock, en una cueva londinense? ¿Acaso cambia su vida ese mugroso trozo?

Su vida, en esa madrugada, su "cordura/locura / que me importa/debo seguir"…se estaba jugando en si era cierto o no era cierto lo que fijó una cámara fotográfica que él empuñaba y, la pucha, no vieron sus ojos.

El cuento es "Las babas del diablo" (Julio Cortázar) y Antonioni reinventa aquello del escritor y abre un caminito a sus fantasmas en multicolor. Los discursos deben contener lo esencial que escapa de los ojos del cualquiera, no del gobernante.

Quien mata, quien muere y quien importa

Rafael Conte, uno de los más importantes críticos de literatura de la segunda mitad del siglo pasado (ABC y El País, entre otros medios), amigo personal de Cortázar, hace una referencia a la vida del escritor. Dice que murió de SIDA. Copié la página que me enviaron, donde está la cita específica, muy específica, a una persona con quien mantengo correspondencias sobre asuntos del pensamiento crítico y la realidad (una liviana forma de escapar quedando dentro) y su respuesta trajo preguntas.

Transcribo: "Sabía que Cortázar había muerto de sida. Me lo había dicho N.N. a finales de los ochenta. No sabía que se lo contagiaron en una transfusión. Menos aún que hubiera contagiado a su pareja…pero… a quien le importa".

Dengue en Nicaragua. Secuelas en Francia. Derrame intestinal. Transfusión en Montpellier, en aquellos años de transfusiones rápidas en hospitales rápidos y en años que el SIDA era una retroviral confusa, asustadiza, pecaminosa y desconocida. Finalmente el virus y el adiós. Hasta cierto punto: el SIDA no mató a "Rayuela".

La oposición habla de un hecho en la vida del peronismo. Todos los discursos sobre Cortázar lo demuestran. No lo mató su muerte, está vivo. Hace falta una novela mejor. Eso.

El discurso del gobernador Perotti, el último en funciones plenas no solo abrió las sesiones legislativas del período 2022 un domingo, sino que las abrió con polémicas.