Mientras investigan presuntos acosos, el colegio Lourdes prohíbe abrazos y besos

Así lo informó el representante legal de la institución. Sólo se aceptaría un saludo con la mano y el contacto en actividades deportivas. La escuela echó al alumno apuntado. Estudiantes dicen que hace tiempo se repetían hechos similares.

Como lo adelantó el viernes El Litoral, se investigan una sucesión de hechos ocurridos la semana pasada que tienen como protagonistas a estudiantes del colegio Nuestra Señora de Lourdes. Por un lado, una alumna denunció que otro estudiantes la acosó; mientras que por el otro, el chico apuntado advirtió que fue agredido por un pariente de la damnificada.

Este lunes no hubo dictado de clases (por plenaria) y la institución brindó una conferencia de prensa a través de Fabián Jerkovich, representante legal. “Hoy a la mañana informamos al MPA porque no está claro si configura el caso de abuso. Pero sí nosotros como institución resolvimos la desvinculación del alumno y la presentación ante fiscalía. Desde el Ministerio de Educación nos fueron indicando que evaluaramos ser tan severos o no pero en los tiempos que estamos viviendo no se pueden permitir estas cosas”, explicó el letrado.

“Tenemos el caso de una misma persona, que es lo que quedó asentado en las actas, pero después hay otras alumnas que dijeron que recibieron abrazos no consentidos de la misma persona”, aclaró Jerkovich.

En otro tramo de la conferencia de prensa, el representante legal del colegio adelantó que “harán nuevas normas de convivencia”. Y detalló: “A partir de hoy, en la escuela Nuestra Señora de Lourdes se prohíbe todo contacto físico entre los integrantes de la comunidad, salvo el saludo con la mano, la asistencia de alguien que tenga un problema accidental o el contacto de los deportes”.

Ante la consulta de los periodistas sobre esta decisión, Jerkovich señaló: “Vemos manifestaciones de afecto en los alumnos en los recreos. Esas acciones podrán ejercerla en su vida o ámbito privado. Toda situación que se dé rompiendo la regla de no contacto físico, se hará un acta y se preguntará en cada uno de los casos. Si uno de los dos que fue abrazado manifiesta que no prestó su consentimiento, podrán caber advertencias”.

Las paredes del colegio aparecieron con carteles alusivos a los presuntos acosos investigados.Foto: Gentileza

Qué dicen los alumnos

El Litoral también dialogó con alumnos del colegio Lourdes, por obvias razones se mantiene la privacidad de las identidades, quienes aportaron su visión sobre lo sucedido.

“Si no me equivoco de principio de año viene tocando inadecuadamente a cierta cantidad de chicas y se cansó una de ellas. Luego, salieron a hablar las otras”, contó un estudiantes.

En ese sentido, el joven consultado expuso: “Él dice que son cariños. La dirección, al apañarlo, dice que es humano y cualquiera comete errores. Lo toman a la ligera”.

En coincidencia, una estudiante relató: “Hoy no hay clases por todo el tema de los acosos. Los directivos tienen que ver lo que está pasando. Nos cansamos y nos da miedo venir acá sabiendo que pasan estas cosas en la escuela. Nos decían que iban a solucionar el tema pero al final no lo terminaban haciendo”.

Carteles

Este lunes el colegio Lourdes apareció lleno de carteles que hacían alusión a los hechos denunciados. “Te cansas de leerlo, nosotras de vivirlo”, decía una de las cartulinas.