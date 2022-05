https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.05.2022 - Última actualización - 17:33

17:28

Acefalía: solo tiene un director el ente regulador del agua

Quedó sin quórum el directorio del Enress

Desde el lunes de la semana pasada el cuerpo de cinco miembros que conduce al Ente Regulador de los Servicios Sanitarios no tiene los tres necesarios para poder tomar decisiones. Se afectan funciones vinculadas a los prestadores, en especial los del interior de la Provincia. Además, Aguas Santafesinas puede ser intimada pero no multada ni penalizada.

Crédito: Guillermo Di Salvatore.



Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Por Luis Rodrigo SEGUIR Con la finalización del período de cuatro años de los ahora ex directores del Enress, Anahí Rodríguez y Oscar Pintos, el directorio del ente regulador ha quedado sin el quórum necesario para tomar decisiones.

En ese cuerpo solo queda como director el ingeniero industrial Leonel Marmiroli, cuya tarea solo puede abarcar aspectos propios del funcionamiento interno del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios. No los que tengan consecuencias inmediatas para terceros. Por ejemplo: pueden continuar las intimaciones a un prestador, pero no podrá haber sanciones. Del mismo modo, tampoco podrá haber actualizaciones tarifarias, lo que puede significar un dolor de cabeza serio en medio de un proceso inflacionario vertiginoso para las cooperativas, las municipalidades y las comunas prestadoras de los servicios de agua potable y cloacas.

La abogada Rodríguez y el ingeniero químico Pintos fueron, a su turno, presidentes de ese directorio y sus mandatos terminaron el 25 de abril. Ambos habían sido designados con acuerdo de la Legislatura y a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial en abril de 2018. Tenés que leer Aguas santafesinas: el Enress pide "gradualidad" en la suba de tarifas

En aquella oportunidad, los diputados y senadores aprobaron sus pliegos por unanimidad, lo mismo que el del arquitecto Horacio Bertoglio, quien sin embargo unos pocos meses después, en diciembre de 2019, renunció a esa designación para asumir como concejal en la ciudad de Sunchales.

Antes, a fines de noviembre de ese año, fue votado también por signos y sin oposición el pliego de Leonel Marmiroli, el único que hoy sigue en ese cuerpo que ha quedado con cuatro sillas vacías. Su mandato se extiende hasta casi diciembre de este año.

Demora

El cuerpo estuvo con el quórum justo de tres miembros desde marzo de 2021, cuando el desde entonces secretario de Gobierno Oscar Urruty dejó su cargo de presidente del directorio del Enress para convertirse en funcionario del Poder Ejecutivo.

Desde entonces, las autoridades de la Casa Gris saben que en abril de este año la acefalía dejaría prácticamente paralizado al Enress, pero no hubo más pliegos propuestos que el de una representante por los trabajadores que finalmente fue retirado ante su seguro rechazo por la Legislatura.

Obviamente, solo un acuerdo de tipo político entre las distintas fuerzas con representación legislativa y el gobierno de Omar Perotti puede superar la situación que se parece bastante a la de una acefalía. Aunque se pueden sostener procedimientos internos, para afuera del regulador las decisiones (como imponer multas o penalizaciones a los prestadores como Aguas Santafesinas SA) no podrán llevarse a cabo.

