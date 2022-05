https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trascendió que la hija de Moria Casán y el ex protagonista de "Floricienta" habrían comenzado a salir ya que fueron vistos juntos durante el fin de semana.

Rumores de romance Sofía Gala Castiglione y Juan Gil Navarro...¿juntos?

En las últimas horas, muchos se sorprendieron al conocer el supuesto noviazgo que habría surgido entre dos reconocidos actores argentinos. Así lo confirmaron en "Intrusos", al compartir varias pistas que indicarían el inicio de una relación amorosa entre Sofía Gala y Juan Gil Navarro.

Maite Peñoñori adelantó que si bien ambos son famosos, ella proviene de una familia mediática y él siempre se manejó con bajo perfil, a pesar de haber sido el protagonista de una exitosa serie infantil. Además, la panelista detalló que la mujer en cuestión es madre de dos hijos, tuvo parejas conocidas, fue criada con mucha libertad y que en el pasado tuvo un altercado con Nacha Guevara.

De tal modo, Peñoñori aseguró en el programa que conduce Florencia de la V, que los protagonistas de este nuevo amorío son Sofía Gala y Juan Gil Navarro.

Sofía Gala y Juan Gil Navarro son protagonistas de "Closer" junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti. "Ellos están empezando un proyecto teatral juntos con Gonzalo Valenzuela. Estuvieron ayer, me contó una persona que los vio, que pasearon juntos al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando", indicó la ex angelita sobre la primera vez que se los vio en público.

Por la información que brindó la panelista, los intérpretes se conocieron por la obra teatral "Closer", que protagonizan en el Multiteatro Comafi junto a Carolina Peleritti y a la ex pareja de Juana Viale.