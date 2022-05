https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El análisis que queda de la desperdiciada posibilidad de clasificar en la Copa de la Liga

Colón y la evidencia de no haberse preparado para la doble competencia

Hay una base titular que ya venía del año pasado, las "incorporaciones" no fueron "refuerzos" y no han dado soluciones, más una campaña en el torneo local que arrancó bien pero que luego se fue cayendo en forma contínua y sin redes de contención.

La formación titular en la noche del jueves en Asunción del Paraguay, ante un Defensores del Chaco repleto y en el que se consumó una gran injusticia producto de los errores arbitrales que perjudicaron abiertamente a Colón. Salvo Chicco, el resto serían titulares este miércoles. De pie: Teuten, Chicco, Goltz, Garcés, Lértora y Farías. Agachados: Meza, Beltrán Aliendro, Delgado y Bernardi. Crédito: Conmebol



La formación titular en la noche del jueves en Asunción del Paraguay, ante un Defensores del Chaco repleto y en el que se consumó una gran injusticia producto de los errores arbitrales que perjudicaron abiertamente a Colón. Salvo Chicco, el resto serían titulares este miércoles. De pie: Teuten, Chicco, Goltz, Garcés, Lértora y Farías. Agachados: Meza, Beltrán Aliendro, Delgado y Bernardi. Crédito: Conmebol

Por Enrique Cruz SEGUIR Ya la Copa Libertadores no es la prioridad sino que es lo que le queda a este Colón que dilapidó de una manera poco entendible la Copa de la Liga Profesional. Nueve partidos sin ganar fueron demasiado, en un torneo de apenas 14 fechas (se jugaron 13 hasta el momento y falta el último partido ante Vélez). El análisis es más profundo y seguramente es lo que harán la comisión directiva, la secretaría técnica y el entrenador. Es lo que deben hacer, por más que el frente más importante sigue abierto y el objetivo de la clasificación para la segunda fase depende de Colón y se podría cristalizar en el caso de que le vaya bien en los dos partidos que se vienen como local. Cuando Colón logró el título de campeón, el 4 de junio pasado, todos se prometieron el salto de calidad y armar todo en función de que "la vara se puso alta". La realidad fue que el torneo de la Liga Profesional no fue bueno, que se perdió la final del Trofeo de Campeones con un River encendido y que no se logró, al menos por los rendimientos hasta el momento, jerarquizar el plantel para afrontar la consabida doble competencia. Colón sabía desde hacía mucho tiempo que esto era lo que se le venía. Falcioni habló a principios de año, apenas arribado a Santa Fe y mencionó una cantidad (creo que algo así como 60 partidos) que se iban a tener que afrontar entre febrero y noviembre. Y si bien la particularidad de este fin de semana fue algo que escapó totalmente a las reglas y previsiones (es muy difícil que un equipo juegue dos partidos con menos de 48 horas de descanso; y hasta antirreglamentario), también es cierto que todos sabían en Colón que esto era lo que se le venía. Y que había que prepararse adecuadamente para ello. Al técnico no lo tomó por sorpresa esta coyuntura vivida entre jueves y sábado. Se supone que habrá planificado todo en función de jugar dos partidos en 44 horas (ni siquiera en 48), preparando al equipo que iba a disputar el encuentro ante Arsenal para que no sea una improvisación completa. Ni siquiera cambió de idea cuando la caida de Aldosivi y Tigre permitía aventurar alguna chance cierta de darles alcance. Puso a todos los suplentes sin arriesgar a los titulares y reservándolos para que, con cargas físicas medianamente equiparadas, puedan hacer la diferencia al final del partido. La pregunta del millón es: ¿pudo cambiar de idea cuando los resultados de los otros equipos eran favorables a Colón? Pero al margen de esta decisión del entrenador, hay una realidad: el plantel demostró que es corto. Y que los rendimientos de los jugadores que llegaron en los últimos tiempos no son los ideales para ese mentado salto de jerarquía que debía darse ante la disputa copera. Rafael Delgado y su nuevo "look" en el Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay. En ese partido, jugó de "3" ya que el equipo se paró 4-4-2.Foto: Fernando Nicola La formación titular tiene el sello del plantel que salió campeón. Apenas Teutén -con un rendimiento que sólo llega al nivel de aceptable- logró meterse en el equipo. Los otros (Sandoval, Sánchez Miño, Novillo) no han rendido de la manera esperada, el Kily Vega se rompió los cruzados y Wanchope Abila es una alternativa más y no aparece como una solución. Estando todos en condiciones, Colón es un equipo que tiene 12 o 13 jugadores que juegan, un par que aparecen en el equipo con actuaciones cambiantes y punto. Ni siquiera se llega a tener la sensación de dos jugadores por puesto, porque en la zona de volantes, por ejemplo, hay una marcada escasez de variantes que rindan. Esta es la revisión que deberá hacerse de puertas para adentro, mientras se se sigue en la pelea en la Copa Libertadores, competencia en la que se dieron las mejores actuaciones del equipo (el primer tiempo con Peñarol y el partido completo ante Olimpia, que fue lo mejor en la era Falcioni). Claramente, la vara se levantó en los dichos pero no en los hechos. Las ambiciones se hicieron notorias en el torneo internacional. Colón eligió. O al menos, esa es la impresión que nos deja esta eliminación con olor a situación desperdiciada en la Copa de la Liga. La pelea en los dos frentes no fue tal. Queda ahora el compromiso de la Libertadores. Y no hay que fallar. Cerro Porteño recupera lesionados El equipo que dirige Francisco Arce tuvo un buen fin de semana, pues ganó su partido del torneo local ante Nacional por la mínima diferencia, con la presencia de muchos juveniles y está a un punto del puntero Libertad en el torneo de la Asociación Paraguaya. Pero en la Libertadores está cumpliendo una buena campaña y recupera lesionados para venir a jugar a Santa Fe. El propio "Chiqui" Arce se refirió a la situación de Claudio Aquino, Alan Benítez y Angel Cardozo Lucena, señalando que los tres están en buenas condiciones. Iván Moreno y Fabianesi remata el penal que atajará el arquero de Cerro Porteño en el partido que ambos equipos jugaron en Santa Fe, en 2012, por la Sudamericana. Foto: Pablo Aguirre / Archivo El Litoral También aseguró que Robert Piris Da Motta va a ser de la partida. "Es muy guapo y muy fuerte", señaló Arce al referirse a este jugador. El que no podrá jugar porque se comprobó que tiene una rotura de ligamentos cruzados, es Sergio Díaz. "Es un chico muy introvertido pero muy fuerte. Se va a recuperar y va a volver mejor de lo que estaba hasta el momento de la lesión. Tiene el apoyo de todo el plantel porque éste es un grupo muy unido", señaló el entrenador azulgrana. El que está descartado también es Rafael Carrascal, quien fue suspendido por una fecha y cumplirá en este partido que se jugará en el Brigadier López, este miércoles a las 19. ¿El mismo equipo, con Burián, que ante Olimpia? Con el plantel disponible, es un hecho que Falcioni apostará a los mismos jugadores que iniciaron el partido con Olimpia, que fue lo mejor que se le vio a Colón en este año si se analiza lo estrictamente futbolístico, con un empate totalmente injusto e ilegítimo, merced a la pésima actuación de la terna arbitral y los dos goles anulados. Sólo habría que esperar la decisión que Falcioni tome en torno a Leonardo Burián, el arquero que se ausentó de los últimos compromisos (ante Olimpia y Arsenal) por haber viajado a Montevideo para estar con su familia luego del desgraciado suceso del robo en su vivienda particular. Ya Burián está en Santa Fe y a las órdenes de Falcioni, por lo que el técnico tendrá que resolver si le devuelve la titularidad o si sigue Chicco. Es muy posible que ocurra lo primero, para enfrentar este miércoles a las 19 a Cerro Porteño en el barrio Centenario. El resto del equipo sería el mismo que arrancó el partido del jueves pasado en el Defensores del Chaco. Es decir, Colón tiene muchas chances de salir a la cancha este miércoles con Burián; Meza, Garcés, Goltz y Delgado; Bernardi, Lértora, Aliendro y Teuten; Farías y Beltrán. Clausurada Al igual que lo ocurrido en el partido ante Estudiantes, la tribuna sur permanecerá clausurada en tanto que los simpatizantes de Cerro Porteño que lleguen desde Asunción del Paraguay tendrán el codo sudoeste, el mismo sector que le correspondió a Peñarol en el primer partido que Colón jugó en condición de local. Se habla también de una cantidad de 550 efectivos policiales para el control del orden en el partido del miércoles. Hasta ahora Cerro Porteño es el puntero del grupo luego de disputadas tres fechas, con 7 puntos. En el segundo lugar está Colón con 4, tercero está Peñarol con 3 y último Olimpia con 2. El otro partido de esta cuarta fecha, entre Olimpia y Peñarol en el Defensores del Chaco, se jugará también el miércoles, a las 21.

