Esto es solo el principio

La cantante de 16 años, que de niña tuvo como madrina artística a Valeria Lynch, lleva editados cuatro singles como solistas, con producción de Berni Cordero. También se prepara para volver a la actuación, donde se destacó en “Sin hijos”, “Los ricos no piden permiso” y “Signos”. De todo esto conversó El Litoral con la artista, que espera terminar la secundaria para ponerle más energía a su carrera.

Guada Manent, joven artista de apenas 16 años acaba de lanzar su cuarto single “Mejor olvidar”, sucesor de “Dame una señal”, “Volar sin volar” y “Para bien o para mal”. Surgida como protegida de Valeria Lynch a los siete años, y protagonista de la comedia “Sin hijos” a los diez (donde compartió cartel con Diego Peretti y Maribel Verdú), hoy colabora con Berni Cordero, su productor y compositor, abiertos a incorporar nuevos sonidos y revisitar diferentes estilos para conformar una identidad variada y diversa, con el impulso de la discográfica Winona Music.

El Litoral conversó con la juvenil cantante y actriz ara repasar este momento artístico, su precoz carrera y sus ganas de seguir en el arte.

Estilos diversos

-Ya presentaste tus primeros singles, “Dame una señal”, “Volar sin volar”, “Para bien o para mal” y “Mejor olvidar”. ¿Cómo estás viviendo esta carrera que va tomando su forma?

-Muy contenta: estas canciones las grabé el año pasado, en un estudio muy bueno de acá de Buenos Aires, que es Romaphonic. Fue un proceso re lindo, todo lo que vivimos. Todas las canciones tienen un proceso de ensayo, preparación y todo eso.

-¿Cómo fue el encuentro con Berni Cordero, que fue el productor y director musical de estos materiales?

-El primer encuentro fue en la casa de Nat (Nathalie Cabiron), que es la que nos convocó y está haciendo todo este proyecto. Me lo presentó a Berni, y él me presentó las canciones: son escritas por él; a mí me encantaron, y decidimos empezar a trabajar en base a esas canciones. Fuimos viendo un poco el tema de las letras, la música ya la había hecho él; pero estuvimos todo el tiempo trabajando en eso muchas veces, juntándonos y practicando, viendo qué se le podía hacer a las canciones que se les podía cambiar.

Fueron varios meses que estuvimos trabajando un montón, y después las fuimos a grabar: fue entre octubre y noviembre. Grabamos las cuatro en cinco o seis horas, así que fue una experiencia súper linda, el estudio divino.

-Él trajo la música. ¿Cómo fue encontrándole el color y el estilo para cada canción? “Dame una señal” es más soul, “Para bien o para mal” va por el lado más flamenco, más rumba (de hecho está Sebastián Espósito tocando las guitarras). ¿Cómo fue encontrarle la onda y que puedes cantar esos estilos están tan variados?

-Con Berni trabajamos mucho lo que es el estilo de la voz, porque para diferentes canciones y para diferentes géneros hay que ir variando el estilo de la voz. Siempre cante mucho lo que es balada pop, pero en y “Para bien o para mal” le queríamos dar una cosa un poco más sensual también a la voz, porque es una canción que la letra es bastante diferente. Entonces es como que queríamos que la canción tuviera un toque más con mi voz, algo más diferente.

Por eso si escuchás bien las cuatro canciones es como que cada una tiene un toque distintivo. “Dame una señal” es súper canchera, más relajada; en la voz estuvimos viendo que sea un poco más picado, algo más rapidito de cantar, y un poquito más rapeada (en una parte tiene un pequeño rap). En “Para bien o para mal” estuvimos trabajando con el tema de que la voz sonará un poco más sensual, un poco más susurrada también.

La última es “Mejor olvidar”, que tiene un estilo pop estilo medio electrónico. Berni se quiso basar un poco en canciones de por ejemplo The Weeknd o Dua Lipa. Es como que las cuatro son diferentes: cada una tiene un estilo propio, y tienen diferentes toques; también algunas cosas medias vintage, esta última es muy pop actual.

Aislados

-Hicieron toda esta movida en medio de la pandemia y los aislamientos. ¿Cómo fue el trabajo con toda el equipo que estuvo junto a vos? Estuvo Nora Lezano en la fotografía también.

-Como te podrás imaginar fue todo muy diferente a lo que se hacía anteriormente; todavía no hicimos ningún show, estamos viendo de hacer shows o presentaciones, pero imaginate que el año pasado no había casi nada. Cuando grabamos en el estudio solamente podía haber muy pocas personas adentro: estaba mi productor (Berni), Nathalie, que es nuestra productora, y mi mamá. No podía haber mucha gente por el tema del Covid.

Igual fue súper lindo hacer todo; cuando hicimos la sesión de fotos también todos muy cuidados, estábamos con distancia. La verdad que fue una experiencia súper linda, pero en la pandemia a veces no nos podíamos juntar porque había alguien que se había juntado con uno que está con Covid. Fue todo una cosa que teníamos que ir viendo de que todos estemos bien: cuando no se enfermaba uno capaz que estaba en contacto estrecho con otro.

-¿Cómo fue el vínculo con el sello Winona Music para que distribuya tu música?

-Nat, la que hizo Winona Music, fue la que me contactó primero; en realidad la contactó a mi mamá. Ella es la mujer de Ariel Winograd, es un querido director de cine, un genio que hizo un montón de películas que son terribles éxitos: “El robo del siglo”, es una que fue tremenda. Bueno, Ariel fue el director de la película “Sin hijos”, donde trabajé con Diego Peretti y Maribel Verdú. Nat ya me había visto y me conocía, y quería trabajar conmigo: yo súper agradecida.

En mi primer encuentro ella me invitó a su casa, me recibió a mí y a mi mamá con un desayuno, súper divina; ahí empezamos hablar, me empezó a contar que era lo que tenía en mente para hacer. Después de ahí se empezó a desarrollar una relación súper linda, así que gracias a ella también es todo esto.

-Grabaste una live session de los dos primeros singles junto a Berni en guitarra y piano. ¿Cómo salió esa movida? ¿Era darle una versión distinta a la gente, a falta de shows?

-Hoy en día siendo artista tenés que tener dos videos. Nat me llamó y me dijo: “Tenemos que hacer dos videos de las canciones”, porque ya teníamos las canciones, pero no teníamos videos. Esos dos videos que están grabados en la casa de ella, una casa muy linda, hermosa.

“Dame una señal” la hicimos con guitarra: está bueno darle a la gente una versión más tranqui, poder escuchar al artista con solo un instrumento y la voz; y “Volar sin volar” es con piano y mi voz.

-Las ganas de hacer shows están.

-Olvidate, sí.

-¿Cómo se planifica el show? ¿Hay más canciones como para sumar?

-Tenemos ganas de hacer más canciones, y hay un montón de artistas también que hacen covers de canciones que están muy buenas. Eso es lo que planeamos para el show; Berni tiene músicos, ya hay varias cosas armadas, pero bueno, hay que hacerlo (risas).

Pequeña revelación

-A los siete años empezaste a estudiar en la escuela de Valeria Lynch. A ella le gustó cómo cantabas, tu ser artístico, te invitó a cantar en conciertos y en el programa de Susana Giménez. ¿Cómo viviste todo eso siendo tan chiquita, y cuánto ya sabías que querías dedicarte a esto?

-Yo era súper chiquita, tenía siete años; mis papás son re fanáticos de Valeria, y me mandaron a la academia porque veían que a mí me gustaba cantar. Dijeron: “Bueno, vamos a mandarla a que haga algo”; en ningún momento me mandaron con una meta, en realidad jamás nos imaginamos. Cuando era más chiquita era el doble de “rompe” que ahora: hablaba, cantaba, ahora soy más tranqui (risas). El recepcionista de la academia me había escuchado cantar, me dijo: “Vení que te voy a grabar y se lo voy a mostrar a Valeria”.

Tenía siete años, no entendía nada: no era tan consciente de la realidad: “Dale, a ver, filmame”, me puse a cantar. Me grabó y se lo mostró a Valeria. Nunca pensé que Valeria iba a decir algo. Valeria me había llamado para ir a uno de sus congresos de musicales y óperas rock, que ella hacía todos los años; me morí cuando ella dijo que había visto mi video, y mis papás más. Pero no habíamos planeado nada de esto: el recepcionista un genio, se llama Javier; todo esto se lo debo también a él.

Valeria me llevó al congreso, canté ahí, y ella le dice a mi mamá: “¿Qué te parece si probamos con llevarla al Gran Rex?”, así de una. Mi mamá le dijo: “Ay, bueno, ¿vos decís?”. Valeria me puso en uno de sus de su shows, creo que era un sábado, en el Rex; desde ese momento empecé a ser shows con ella sábado y domingo a veces, en el Gran Rex y así por un montón de tiempo, estuve como tres o cuatro años haciendo participaciones.

Cuando empecé a crecer empecé a tomar dimensión de que era el Gran Rex; cuando era más chiquita era como que estaba adelante de un re público, pero yo cantaba como si estuviera en mi casa. No me lo tomaba como ahora que digo “¿cómo me atreví a pasar a hablar esas cosas en el Gran Rex?” (risas).

-Ahora sabés que hay 3.000 personas.

-Claro, lo hacía como un juego. Como me gustaba tanto cantar, iba y cantaba. Ya ahora es algo serio para mí: me preparo antes de ir a algún lugar. En ese momento era lo que me salía.

En pantalla

-A los pocos años (cuando tenías diez) fuiste al casting de “Sin hijos”, de Ariel Winograd. ¿Cómo llegaste ahí?

-Eso fue súper curioso, porque ya estaba elegida la chica que iba a hacer el protagónico de Sofía, me sentí un poco mal en el momento. Una de las chicas de la producción de “Sin hijos” había visto el programa de Susana Giménez justo ese día, y había estado yo con Valeria. Me vio y dijo: “No, esta es la nena para la película, la tenemos que llamar para que haga el casting”. Me contactaron, fui a hacer los castings, estuvo como dos semanas haciendo pruebas y fotos, todo para poder hacer el protagónico. Estaba súper confiada, no sé por qué pero sentía que ir a mi papel. Porque era algo que me pasaba a mí: mis papás están separados, así que de cierta manera me sentía identificada con el papel.

Me súper gustaba la actuación, siempre me gustó; y además creo el canto está muy conectado con la actuación: “Volar sin volar” habla del amor, de lo lindo, y ahora la verdad es que estoy odiando el amor, no quiero saber nada (risas), pero canto la canción y lo interpreto 0como si estuviera enamorada, como si me gustara el amor.

-Después hiciste en televisión “Los ricos no piden permiso” y “Signos”. ¿Tenés ganas de retomar en algún momento también esa parte de la actuación?

-Sí, olvidate. No seguí haciendo castings ni cosas referidas referías a la actuación porque me complicaba un poco por el colegio: cuando hice “Los ricos no piden permiso” (lo último en actuación) me levantaba a las seis de la mañana y estaba hasta las 12 del mediodía ponele, grabando; y después me iba al colegio. Después del colegio tenía cosas; la tarea u otras cosas que hacer, como actuación o canto. Lo hacía porque me encanta, pero después con el secundario se me complicó un poco el tema. Mi mamá Me dijo: “Estos años centrate un poco en estudiar, en lo que es el colegio, y perfeccionarte vos también en tu carrera: hacer canto, teatro”. Ella siempre me acompaña, está siempre ahí cuidándome; y también a ella se le dificultaba con el trabajo.

Este es mi último año de colegio, así que el año que viene ya voy a empezar a retomar con todo lo que es castings y todo eso por me gusta mucho y lo disfruto mucho.

-Este año cerramos la etapa escolar y el año que viene se larga la carrera a full, tanto en la música como en lo actoral.

-Sí, en los dos. Además estuve todos estos años perfeccionándome, y sigo todavía: porque los artistas nunca terminan de saber, siempre tienen que seguir. Fijate que Valeria es una grande, decís “mirá cómo canta”, y aun así sigue perfeccionándose, sigue yendo a clases de canto, es muy perfeccionista.