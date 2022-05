"Chino" Mansutti y un show de entrecasa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.05.2022

El cantautor se presentará este jueves en el auditorio del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hará un repaso por temas propios, nuevos y viejos. Contará con invitados especiales en un concierto que dejará el formato de banda que caracterizó sus últimas presentaciones, para pasar a otro mucho más íntimo y acústico.

En el marco del ciclo cultural 2022 que organiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara I, el músico santafesino Gonzalo “Chino” Mansutti ofrecerá el próximo jueves a partir de las 20.30 un show íntimo, con canciones nuevas y con invitados especiales. La actividad, que tendrá lugar en el auditorio de la mencionada institución (San Lorenzo 1849), con entrada libre y gratuita, cuenta con el auspicio de Banco Bica e invita el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe.

“Chino”, que acredita una sólida trayectoria en la escena indie-pop nacional, adelantó en diálogo con este medio que pondrá a la consideración del público un show muy particular, dado que es la primera vez que lleva su música al auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. “Se trata de espacios que se utilizan, sobre todo, para otras actividades. Decidieron realizar un ciclo de arte, lo cual me parece genial y me convocaron para la primera fecha”.

Dada la ocasión, el músico aprovechará para proponer algo diferente. “Vengo tocando desde hace un tiempo en formato de banda, presentando los temas de mi último disco, que salió el año pasado, con un repertorio que tiene mucho que ver con shows más rockeros, pensados para escenarios grandes. Así que me pareció que este era el momento oportuno para un formato más de entrecasa, acústico, que me permitirá salir de los auriculares, la pista, el metrónomo y toda la cuestión técnica que implica tocar con un repertorio fijo”, explicó.

Canciones propias e invitados especiales

A pesar de que apelará a una estructura distinta para su actuación, Mansutti propondrá una repertorio integrado por obras propias, con la posibilidad de incluir algún cover. “Voy a tocar canciones mías que hace mucho que no interpreto, que están en discos viejos”. Concretamente, el show será con dos guitarras (la de Chino y la de Fabricio Galoppo, que es el guitarrista actual de su banda) un piano a cargo de Julián Gervasoni, que es el tecladista actual de la banda y, en algunos temas, va a estar presente Rodrigo Carlanchiani, el baterista que tocó con Chino hasta hace un año y medio y que grabó las baterías del último disco.

Además, habrá varios invitados especiales entre los cuales figuran el violinista Dylan Villanueva, Gonzalo Villarino, Janise, Yasmín Benseñor y Bochi Búsico, entre otros. “Voy a agarrar la acústica y voy a invitar a mis amigos a que se sumen a cantar y a tocar conmigo. Es algo que no hago desde hace mucho tiempo, diría varios años”, remarcó.

Proyectos en marcha

Además del material que presentó en 2021, “Chino” Mansutti tiene un disco nuevo que grabó en Córdoba el verano pasado, en los estudios Sonorámica. El mismo tiene nueve canciones y se encuentra en la etapa de mezcla y de masterización. “Lo vengo frenando un poco, porque tengo ganas de salir a tocar más los temas del disco anterior, que por ser pandémico tuvo sus presentaciones postergadas. Cuando se nos abrió la jaula, salimos a tocarlo. De todos modos, la realidad es que en los próximos meses voy a ir tirando singles. Estoy muy contento con el disco que hicimos en Córdoba”, cerró.