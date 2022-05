https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.05.2022 - Última actualización - 4:13

4:10

Unión dilapidó con sus cuatro derrotas consecutivas, la posibilidad de clasificar para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ahora hay que "cambiar el chip" y pensar en la victoria ante los bolivianos.

El enojo por Tello y el VAR más la obligación de ganar el jueves... Entre las quejas justificadas y la necesidad de dar vuelta la página

"No fue uno solo, ¡fueron dos los penales que no nos dieron!... El más alevoso es el de Corvalán. Ese no tiene perdón. El otro, es el que le hacen a Ramos en el primer tiempo. El árbitro lo está viendo. Y la pelota iba derechito adónde estaba Ramos!". En Unión no hay forma de esquivar la bronca por el arbitraje de Tello y, sobre todo, por la falta de intervención del VAR. La jugada de Corvalán es muy evidente. La sujeción es clara y no sirve la explicación que le dio Tello al capitán, dándole a entender que pudo haber definido de todas formas. Es penal y debió haberlo cobrado. Pero es más grave aún si se tiene en cuenta que el VAR tampoco intervino. Ellos lo habrán tomado como un forcejeo normal adentro del área, cosa que no es así. A Corvalán le pegaron una "camiseteada" alevosa y la decisión que se debió tomar era otra. Interpretaron algo que no tiene mucho fundamento.

Hubo dos jugadas clave en el partido: 1) la ocasión desperdiciada por Machuca, con el partido 0 a 0, que fue muy clara y que motivó una gran atajada de Unsaín, la primera de una serie de intervenciones que llevaron al arquero de Defensa y Justicia a convertirse en figura del partido; 2) la situación originada en el claro penal a Corvalán que no se vio ni adentro de la cancha (Tello) ni afuera de la cancha (Silvio Trucco, árbitro VAR), cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de Defensa y Justicia.

Después, más allá de que Unión no hizo suficientemente bien las cosas en el primer tiempo salvo cuando inclinó la cancha hacia el costado izquierdo y el tándem Corvalán-Zenón (la figura tatengue) provocó algunos desbordes que llevaron serio peligro a la visita, lo del segundo tiempo fue coraje, amor propio y empuje. Se jugó al "ollazo" y faltó la cuota de claridad que debe aparecer en Luna Diale y Roldán. "No tenemos gente que tenga la pelota", fue el comentario más escuchado cuando nos íbamos de la cancha. Y en realidad, Unión tiene dos jugadores que deben marcar el pulso futbolístico del equipo, meter la pausa a tiempo o esa pelota filtrada para dejar a un compañero en una buena posición para convertir. Frente a un equipo como Defensa y Justicia, que se replegó y casi abandonó cualquier postura de ataque en el complemento (a partir del lindo gol de Pizzini), Unión no tuvo otra manera de atacarlo que no sea con desbordes por izquierda o con centros que en muchos casos partieron desde los pies de Polenta, que empujó al equipo -como buen uruguayo- y jugó al borde la expulsión, disgustado con los fallos arbitrales.

Emanuel Brítez, un jugador de experiencia que será clave para que el equipo salga airoso del compromiso del jueves en la avenida. Foto: Manuel Fabatía

Hay otra realidad que Munúa sabe muy bien y sobre la que debe trabajar: a Unión lo tienen "junado". Saben cómo juega. Un ejemplo claro es la manera en que lo marcaron a Machuca, impidiéndole que desborde con velocidad por afuera y obligándolo mucho a enganchar hacia adentro para meterse en el barullo de la zona central de la cancha. Puede hacerlo porque tiene habilidad, pero no lo favorece. Y Machuca es uno de los jugadores que, individualmente, ha bajado el rendimiento. Pero además, los rivales saben que a Unión se le complica cuando no tiene espacios para atacar. Y no en vano perdió dos partidos consecutivos de local, ante equipos que se pusieron en ventaja y luego achicaron espacios del medio hacia atrás, obligándolo a la repetida fórmula del centro a la "olla", esperando que algún mal rechazo o una pelota perdida en algún rebote, se pudiera capitalizar.

Unión perdió cuatro partidos consecutivos en la Copa de la Liga. En el medio de esas derrotas, hubo un empate ante Fluminense en el Maracaná. La última victoria fue ante Oriente Petrolero en Bolivia, pero se produjo antes de esta seguidilla de algunos malos partidos (San Lorenzo y Gimnasia) y derrotas, que lo llevaron a desperdiciar una buena ocasión de clasificar para la fase final del torneo local. Es decir que, de los últimos 15 puntos que jugó, sólo ganó 1. Sin embargo, la gente despidió al equipo con una ovación. Algunos pensarán que es porque en pocas horas debe enfrentar a Oriente Petrolero por la Sudamericana y las chances están intactas; pero creo que hay una identificación que va más allá de los resultados. Distinto era lo que sucedía en el proceso de Azconzábal, que se jugaba sin gente y, sin embargo, la reacción era distinta, al punto tal que en un partido hubo reclamos afuera del estadio por la actuación del equipo.

Mariano Peralta Bauer tuvo su gran noche en Santa Cruz de la Sierra. El lunes marcó el gol del descuento. ¿Será una "sorpresa" de Munúa para incluirlo entre los titulares o irá al banco? Foto: Gentileza

Lamentablemente y más allá de los errores arbitrales de este último partido, la realidad es que Unión quedó afuera de la Copa de la Liga con una segunda parte que no fue buena (hasta la mitad de esta fase, estaba adentro y era protagonista). Hay que dar vuelta la página rápidamente y pensar en que otra vez hay que armar el propio "fortín" en el 15 de Abril para ganar el jueves y afrontar la doble fecha final de la Sudamericana con chances concretas de entrar primero en el grupo y seguir en carrera, empresa nada fácil pero para la cuál está perfilado.

El equipo base de Munúa es el de anoche, con Álvez adentro. Y ese será, casi con seguridad, el que saldrá a la cancha el jueves si es que el técnico no aparece con alguna sorpresa. ¿Qué necesita?, que levanten algunos jugadores (Luna Diale y Machuca sobre todo) y que aparezcan los goles que se necesitan para ganar el partido. Este aspecto se convirtió en uno de los principales déficit del equipo. Me refiero a la falta de gol. Al principio, se generaban situaciones pero no se concretaban. Después, se llegó a una instancia en la que también mermó considerablemente la cantidad de oportunidades de gol, en tanto que la eficacia seguía ausente. Es indispensable que se abra el arco, porque es el único camino que lo conducirá a la obligada victoria.

Para ir a la cancha

El partido de este jueves ante Oriente Petrolero se iniciará a las 19.15 y la apertura del estadio está prevista para las 17.15. La oficina de socios atenderá de 9 a 13 y de 16 a 20 este miércoles, en tanto que el jueves permanecerá cerrado. Se recuerda también que todos los espectadores deben ingresar con entrada.

* Para socios: la venta será este miércoles de 9 a 18 en Boleterías sobre Bv. Pellegrini. El jueves, desde las 9 hasta el inicio del partido en Boleterías de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela (Dr. Zavalla 5149). Generales, $ 1.000; menores de 11 años, $ 800. Las plateas tendrán estos valores: plateas bajas, $ 2.000 + entrada; altas, $ 1.800 + entrada y redonda, $ 1.600 + entrada.

* Para no socios: este miércoles, de 9 a 18 en Boleterías sobre Cándido Pujato. El jueves, desde las 9 hasta el inicio del partido en Boleterías de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela (Dr. Zavalla 5149). Las generales costarán $ 2.000; menores de 11 años, $ 1.500. Las plateas tendrán estos valores: plateas bajas, $ 2.200 + entrada; altas, $ 2.000 + entrada y redonda, $ 1.800 + entrada.

Las personas con capacidades diferentes ingresarán con la credencial habilitante, las personas en sillas de ruedas y no videntes lo harán en el área dispuesta en la platea redonda y las personas con movilidad propia en el sector de tribunas.

* Ingresos: populares socios y no socios, por Cándido Pujato y López y Planes. Plateas redonda y sudoeste, por Av. Perón y Bv Pellegrini. Platea sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas, por Bv. Pellegrini y López y Planes. La parcialidad visitante lo hará por Cándido Pujato y Perón.