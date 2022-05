https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este miércoles 4 de mayo Fanáticos de todo el mundo celebran el Día de Star Wars

En este día particular, los fanáticos de la saga "La guerra de las galaxias", creada por George Lucas lo celebran con eventos y conmemoraciones en todas partes del mundo demostrando su fanatismo.

Si bien la franquicia fue lanzada en 1977, el festejo se instaló recién en 2011, debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas como “May de force be whit you”, que traducida al español significa “Que la fuerza te acompañe”.

Por lo que suena parecido a “May the fourth (4th) be whit you”, es decir, “Que el 4 de mayo te acompañe”.

Cómo surgió el festejo masivo

Todo se dio por la popular cadena de cines de Canadá, Toronto Underground Cinema, que organizó un festival en que se proyectaron los films de la saga.

Con el correr de los años, los fanáticos hicieron que se establezca como el ‘Día de Star Wars’ y las redes sociales es donde más se siente el festejo para conmemorar la jornada.

También se celebra con eventos masivos en distintos lugares y otros eligen hacer maratones completas, que siempre son mostradas en las redes.

