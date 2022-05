https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 7 de septiembre, en el Estadio Movistar Arena

Dream Theater vuelve a la Argentina

La mítica banda de metal progresivo vuelve al país en el marco de su gira Top of The World Tour. Los estadounidenses vienes de obtener un Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Metal por su canción “The Alien”, sencillo que pertenece al álbum de 2021 “A View From The Top Of The World”.

Artífices: John Petrucci, Mike Mangini, James LaBrie, John Myung y Jordan Rudess. Crédito: Gentileza Rayon Richards

Considerados como los pioneros del metal progresivo, Dream Theater, ha recibido múltiples reconocimientos y ha vendido millones de copias de sus álbumes que los llevó a cosechar miles de fans alrededor del mundo, como así también ser incluidos en el Long Island Music Hall of Fame, en el año 2010. Dream Theater llega a la Argentina en el marco de su gira Top of The World Tour. La fecha elegida para su show es el próximo 7 de septiembre en el Estadio Movistar Arena. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.movistararena.com. Los titanes de la música progresiva nominados dos veces al Grammy y con millones de ventas, vienen de publicar este octubre pasado, su 15º álbum de estudio, “A View From The Top Of The World”, con el cual obtuvieron la estatuilla a Mejor Interpretación de Metal en la 64ª edición de los premios Grammy. El éxito de Dream Theater se refleja tanto en la interacción y la hermandad de sus músicos, como en la armonía y prolijidad con la que tocan sus instrumentos, posicionando al metal progresivo como uno de los géneros más influyentes de la década de 1980 y para la industria musical. Históricos Los pioneros del metal progresivo Dream Theater, James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarras), Jordan Rudess (teclados), John Myung (bajo) y Mike Mangini (batería), comparten un vínculo único con una de las bases de fans más apasionadas de todo el mundo, como lo demuestran sus dos nominaciones a los premios Grammy y 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. El opus “Images & Words” de 1992 recibió una certificación de oro y aterrizó en el codiciado “100 Greatest Metal Albums of All-Time” de Rolling Stone. Guitar World colocó a la continuación “Awake” en el número 1 en “Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994”. “A Change of Seasons” de 1996 puso banda sonora a la cobertura de NBC de Downhill Skiing en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Los fanáticos votaron “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” de 1999 como el “Álbum de rock progresivo número uno de todos los tiempos” en una encuesta de Rolling Stone de 2012. Sin mencionar que se clasificó como el “15º mejor álbum conceptual” de Classic Rock. 2009 vio a “Black Clouds & Silver Linings” alcanzar el Billboard Top 200 en el # 6, mientras “A Dramatic Turn of Events” (2011) y “Dream Theater” (2013) mantuvieron un triplete en el Top 10 de la lista. Consequence of Sound apodó a “The Astonishing” de 2016, “Una experiencia absolutamente única”. Más allá de tres videos de platino y dos de oro, el grupo fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Long Island en 2010. En 2019, la banda continuó expandiendo su audiencia cuando lanzaron “Distance Over Time” con aclamación crítica y comercial. En su 15º larga duración y segundo lanzamiento de estudio para InsideOutMusic / Sony Music, “A View From The Top Of The World”, la banda continúa desafiándose a sí misma y empujando sus límites musicales, algo que han hecho durante más de 30 años actuando juntos.

