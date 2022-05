Video: Robert de Niro le negó una foto a una fan argentina

El lunes 2 de mayo Robert de Niro llegó a la Argentina para poder comenzar a rodar "Nada", la serie que hará junto a Luis Brandoni. Al actor de Hollywood lo están cuidando mucho y tiene varias personas encargadas de su seguridad. A pesar de eso, una fan se lo encontró en el restaurante del hotel Four Seasons, donde se encuentra instalado, y se sorprendió con la reacción del artista.

ROBERT DE NIRO ME DIJO QUE NO A LA FOTO.

AYER EN EL RESTAURANTE ELENA DEL FOUR SEASONS CUANDO SE RETIRABA DE CENAR CON SU NOVIA Y CON SU HIJA pic.twitter.com/x9kcvPheF9