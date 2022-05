"Me operan el lunes y en un mes viajo para Orlando", dijo "Picotón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El kinesiólogo que envía la franquicia americana desde Estados Unidos se quedará al lado del zurdo tatengue hasta el momento del viaje. "Me voy con la ilusión de algún día volver a vestir la camiseta de Unión", dijo el chico que levantó las tribunas del 15 de Abril.

En una entrevista exclusiva con Sol Play 91.5, Gastón "Picotón" González empezó a despedirse del Mundo Unión y ratificó lo que fue anticipo de El Litoral: nunca su traspaso a Orlando City estuvo en riesgo, más allá de la dolorosa y preocupante lesión de ligamentos. En el arranque de la entrevista, Gastón González comenzó haciendo referencia a la lesión que sufrió en su último partido en Unión y reveló: "Ahora estoy un poco más tranquilo, tratando de asumir lo que pasó, estoy tratando de tomarlo con calma a esto, ir día a día porque se hace largo esto. Por suerte la estoy llevando bien sin dolor, ayer estuve en Buenos Aires, tuve que hablar con el doctor Batista que es la persona que me va a operar. El próximo lunes 9 será la operación. Me voy a quedar en Buenos Aires dos semanas para empezar la rehabilitación y más o menos me va a llevar un mes para poder viajar a Orlando".

Cómo serán los pasos previos a la intervención quirúrgica del Dr. Batista, médico histórico de Boca Juniors, Gastón González explicó: "Va a venir un kinesiólogo del Orlando City el fin de semana para estar conmigo, a fines de junio...principio de julio voy a estar viajando para allá con esa persona. Cuando me lesioné se me pasaron miles de cosas, por suerte pude pasar el momento que fue difícil. Me miraba la pierna vendada en el vestuario y era llorar, venían y me saludaban y era llorar todo el tiempo. Después llegué a casa y no pude dormir mucho, pero por suerte ahora ya pasó".

En otro tramo de la entrevista exclusiva con Sol Play 91.5 (único medio que entrevistó a la figura del Tate), el zurdo del semillero tatengue aseguró: "Ahora trato de buscarle el lado positivo, me quedé unos días más con la familia y amigos. También me costó entender que no iba a volver a jugar en el 15 de Abril que yo quería despedirme. Voy a tratar de estar el jueves para poder disfrutar el último partido de local. Me apoyo con mi familia que son los que están día a día conmigo, mis amigos también. Los chicos del club y del barrio. Me fueron mandando muchos mensajes y fui tomando esos mensajes para agarrar fuerza".

En el diálogo con la 91.5, Gastón González no ahorró palabras de elogios para el entrenador uruguayo, Gustavo Munúa: "En lo personal me he sentido muy cómodo en su forma de trabajar, en la forma en la que nos hizo jugar. El primer día que vino que me llamó para hablar me dio toda su confianza, todo su apoyo. Le dije que estaba muy agradecido con todo lo que me había dado porque aprendí un montón. En este tiempo que él estuvo fue una de las mejores versiones que yo tuve en este Unión. Se lo agradecí un montón. Es una excelente persona más allá de buen técnico".

Al toque, "Picotón" agregó: "El balance es positivo, en tan poco tiempo lo que me ha tocado vivir con Unión. Fueron más los momentos lindos. Me ha tocado convertir goles como en el clásico, que no me voy a olvidar nunca, clasificar a la Copa Sudamericana. Son cosas que siendo hincha las soñé y me van a quedar en el recuerdo para siempre".

"Habíamos arrancado muy bien la Copa de la Liga, tuvimos chances de poder pelear hasta la última fecha. Son cosas que pasan, momentos que nos tocaron los últimos partidos que no pudimos ganar. El fútbol hay que entenderlo de esa manera. Yo creo que la competencia que le queda a Unión la va a afrontar con todo", reveló Gastón González.

Cuando se le preguntó por si en su cabeza pasa volver al club, González tiró: "Me voy con la ilusión de algún día volver a vestir la camiseta de Unión". En el tramo final de la entrevista le dedicó palabras al hincha de Unión y Gastón González afirmó: "Tengo que agradecer a toda la gente. El cariño que me han dado en el último partido con San Lorenzo. Me acuerdo que empezaron a cantar mi nombre, antes de comenzar el partido. Me acuerdo en el clásico que también me cantaron. No me voy a olvidar nunca que la gente me tenga tanto cariño y que me lo hizo saber escribiéndome en redes sociales. Tengo que agradecer al hincha por todo el cariño. Algún día voy a volver a vestir la de Unión. De chiquito había soñado mil veces con hacer goles en el 15 de abril, en los clásicos, pero nunca me había imaginado que iba a recibir este cariño en tan poco tiempo. Es increíble y siempre voy a estar agradecido con la gente".

Battión y la venta de Gastón González

"Fue una lástima la lesión de Gastón, que es nuestra bandera, es lo que queremos. Llegó con edad de Escuelita, con mucho esfuerzo, se ganó un lugar en Primera, aquel que jugó al fútbol padece una lesión grave y esté alejado de lo que le gusta hacer fue un golpe duro, el plantel lo asimiló bien", dijo el secretario técnico Roberto Battión en una entrevista exclusiva del programa "La Segunda de Sol" por la 91.5.

"Por la etapa en la que está, la venta sigue su curso, desde la parte de legales del club se actuó bien, fue un riesgo que quisieron correr desde Orlando, hubo reajustes, se plantearon algunos objetivos, Unión tuvo un buen gesto, algunos bonos por objetivo, la venta sigue, es un ingreso importante para el club que lo necesita. La venta tiene todo un proceso, no es que vino y lo llamó a Gastón, no fue fácil la negociación por cómo se terminó dando todo", agregó.