https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.05.2022 - Última actualización - 6:55

6:50

El artista santafesino de 75 años lleva más de medio siglo en los escenarios. Perdió sus dos piernas por la diabetes, pero esa dificultad no lo detiene: preparó un nuevo unipersonal que presentará este domingo. Allí, invita a mirar la actualidad desde el humor. “Quiero ejercer mi oficio, que es el de actor”, afirmó.

Teatro Florentino Sánchez propone no perder las "Ilusiones" El artista santafesino de 75 años lleva más de medio siglo en los escenarios. Perdió sus dos piernas por la diabetes, pero esa dificultad no lo detiene: preparó un nuevo unipersonal que presentará este domingo. Allí, invita a mirar la actualidad desde el humor. “Quiero ejercer mi oficio, que es el de actor”, afirmó. El artista santafesino de 75 años lleva más de medio siglo en los escenarios. Perdió sus dos piernas por la diabetes, pero esa dificultad no lo detiene: preparó un nuevo unipersonal que presentará este domingo. Allí, invita a mirar la actualidad desde el humor. “Quiero ejercer mi oficio, que es el de actor”, afirmó.

Sánchez echará mano a todo lo que aprendió a lo largo de su trayectoria artística para forjar el unipersonal que compartirá con el público el domingo.

Foto: Gentileza producción

Florentino Sánchez tiene 75 años y 60 de ellos los vivió en escenarios y retablos. Actuar es, sin dudas, su oficio y lo que lo apasiona. Medio centenar de obras entre las cuales figuran varias consagradas a los títeres acreditan su trayectoria, pero también una obra pictórica y una labor como escenógrafo. En los últimos años, este multifacético artista debió afrontar la adversidad: la diabetes le llevó las dos piernas, lo cual limitó su labor. Pero esto no lo detuvo, al punto que continúa barajando ideas y proyectando formatos para mostrar al público.

Foto: Gentileza producción

De hecho, este domingo 8 de mayo a las 21 presentará en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) una función del espectáculo unipersonal que concibió en los últimos meses, que se titula “Ilusiones” y propone observar la realidad desde el prisma del humor. El proceso arrancó, en cierto modo, cuando le amputaron la segunda pierna. “Obviamente, aparecieron propuestas, para obtener un plan. Pero no creo en los planes, sino en el trabajo. Tengo un oficio y lo quiero ejercer. Es el de actor”, explicó.

Para reír juntos

Decidido a volver al escenario (el año pasado realizó funciones en el mismo espacio cultural) empezó a ver qué hacer. Pensó en “Informe para una academia”, su unipersonal inspirado en un cuento de Franz Kafka. “Pero lo hice tantas veces, que tenía el deseo de hacer algo nuevo”. Así surgió “Ilusiones”, un unipersonal humorístico. “Me dí cuenta que no estoy de acuerdo con nada de lo que practica este gobierno, ni cualquier otro parecido a este. De modo que decidí hacer algo relacionado con el stand up para reírnos juntos de lo que no está pasando”, afirmó Florentino.

Foto: Gentileza producción

“Como la televisión no me gusta, escucho la radio todo el día. Y me encuentro con propagandas que dicen ‘estamos cumpliendo’. Y me pregunto ¿con qué y para qué?. A partir de ahí, fueron surgiendo varias ideas vinculadas con el humor que se entrelazaron para el monólogo”, explicó. Básicamente, la pretensión de Florentino es apelar a toda la gama de recursos que absorbió a lo largo de varias décadas de formación artística, para ironizar sobre la realidad social y política. “Vamos a reírnos de nosotros mismos. Todo el material está sacado de publicidades y cosas que se dicen y nos han hecho creer, pero que no existen”, remarcó.

Seis décadas en escena

Artista plástico, dramaturgo, titiritero, escenógrafo, actor, director y docente teatral estudió dibujo, grabado y pintura con Gladys Bruzza, Celia Schneider, Richard Pautasso, Matías Molina y Ricardo Supisiche. Como dramaturgo, se formó con Griselda Gambaro y Ricardo Monti.

Foto: Archivo El Litoral

En su rol de titiritero, recibió la tutela de Alexis Antiguez, Osvaldo Maggi y Guillermo Thiel. En tanto que como escenógrafo, actor, director y docente teatral recibió instrucción de Gastón Breyer y Antonio Nocera. Intervino en más de sesenta obras teatrales de autores como Osvaldo Dragún, Dalmiro Sáenz, Arnold Wuesker, Eduardo Pavlovsky, Bertold Brecht y Franz Kafka. Entre otras actividades culturales, fue asesor ad-honorem de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe entre 1984 y 1987 y asesor a cargo de la Dirección del Teatro Municipal de Santa Fe en 1985.